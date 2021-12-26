يبدأ اليوم عرض أولى حلقات حكاية "تقلها دهب" وهي حكاية جديدة من مسلسل " إلا انا" لتجسيد قصة حياة بطلات مصر الاوليمبين هداية وفريال وسمر حمزة.



وتنطلق حكاية "تقلها دهب" الموسم الثاني للعمل بداية من يوم الاحد 26 من ديسمبر الجاري.



الحكاية تتعاون فيها أروما ستوديوز- تامر مرتضى- والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزراة الشباب والرياضة وروابط الرياضية لتقديم حياة البطلات الثلاثة "هداية مالك وفريال اشرف وسمر حمزة.

مسلسل الا انا فكرة الكاتب يسري الفخراني وكتب حكاية تقلها دهب حسن كمال.ويخرجها أحمد يسري



ويلعب بطولتها كل من هند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن وهلا السعيد ومنال سلامة وفيدرا



الا انا احتفظ بلقب الأكثر تأثيرا بين الاعمال التي تتحدث عن قضايا المرأة خصوصا أنه أول الأعمال التي ناقشت قضايا النساء ومشاكلهم الخاصة.

