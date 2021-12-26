عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معلومة × تمرينة .. نظام غذائي لإظهار عضلات البطن

صدى البلد

فوائد الرياضة عديدة ومتنوعة، ولا تقتصر على الصحة الجسدية فحسب، بل تشمل الصحة النفسية كذلك الرياضة تقوي القلب، وتجعله يزيد من ضخ الدم إلى الجسم، وهذه الفائدة تعود على صحة الجسم بالإيجاب، وتجعله مقاوم للعديد من الأمراض، وخاصةً الأمراض مثل السكتة القلبية و السكتة الدماغية و تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ..

في البداية قال كابتن كريم مدرب كمال اجسام باحد صالات الجيم تمرينات البطن تحتاج الي نظام غذائي سليم لاظهارها " البطن بتتعمل في المطبخ" عضلات البطن لايمكن ان تظهر في وجود مياه او دهون في هذه المنطقة لذلك يجب البدء في نظام غذائي قبل البدء في تمرينات البطن لتقسيم واظهار هذه العضلات .

وتابع كريم نبدء تمرينات البطن بتمرين الرفرفه باستخدام الجهاز المتوازي وهذا التمرين يستهدف العضلة السفلية للبطن ثم نقوم باستخدام العضلة في التمرين لاستهداف نفس العضلة ثم نقوم بعمل تمرين النصف قومه وهو يستهدف اول عضلة في البطن وقومه كامله ويستهدم جميع عضلات البطن وبلانك لشد جميع العضلات الداخلية للبطن.

واشار ان يجب ان يتم تنظيم الطعام قبل التمرين بفترة كافية لان يمكن ان يتسبب في زيادة ترهلات البطن بدلا من بناء العضلات لها وتابع تمرينات البطن يجب ان لا تزيد عن 3 مرات اسبوعيا ويمكن ان تعتمد علي الاوزان وعدد مناسب لعدم تاثيرها علي المفاصل او عضلات الظهر .

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. أول عملاق على وجه الأرض.. وأشباح ومجانين في مطعم بالسعودية

هل يجوز التحدث مع الله بالعامية ؟.. الإفتاء توضح

صرف رواتب الموظفين في عدد من الجهات اليوم.. تفاصيل

أخبار السيارات|أبرز 5 أنواع SUV لعام 2021 بالسوق المصرية وأشهر 5 موديلات هاتشباك في الامارات..أسعار ومواصفات كيا سبورتاج موديل 2022

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

أخبار العالم: مصر ضيف منتدى سان بطرسبورج الدولي.. الصين تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا.. وروسيا تعلن معلومات صادمة عن أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ