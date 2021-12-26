معلومة × تمرينة .. نظام غذائي لإظهار عضلات البطن

فوائد الرياضة عديدة ومتنوعة، ولا تقتصر على الصحة الجسدية فحسب، بل تشمل الصحة النفسية كذلك الرياضة تقوي القلب، وتجعله يزيد من ضخ الدم إلى الجسم، وهذه الفائدة تعود على صحة الجسم بالإيجاب، وتجعله مقاوم للعديد من الأمراض، وخاصةً الأمراض مثل السكتة القلبية و السكتة الدماغية و تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم ..

في البداية قال كابتن كريم مدرب كمال اجسام باحد صالات الجيم تمرينات البطن تحتاج الي نظام غذائي سليم لاظهارها " البطن بتتعمل في المطبخ" عضلات البطن لايمكن ان تظهر في وجود مياه او دهون في هذه المنطقة لذلك يجب البدء في نظام غذائي قبل البدء في تمرينات البطن لتقسيم واظهار هذه العضلات .

وتابع كريم نبدء تمرينات البطن بتمرين الرفرفه باستخدام الجهاز المتوازي وهذا التمرين يستهدف العضلة السفلية للبطن ثم نقوم باستخدام العضلة في التمرين لاستهداف نفس العضلة ثم نقوم بعمل تمرين النصف قومه وهو يستهدف اول عضلة في البطن وقومه كامله ويستهدم جميع عضلات البطن وبلانك لشد جميع العضلات الداخلية للبطن.

واشار ان يجب ان يتم تنظيم الطعام قبل التمرين بفترة كافية لان يمكن ان يتسبب في زيادة ترهلات البطن بدلا من بناء العضلات لها وتابع تمرينات البطن يجب ان لا تزيد عن 3 مرات اسبوعيا ويمكن ان تعتمد علي الاوزان وعدد مناسب لعدم تاثيرها علي المفاصل او عضلات الظهر .