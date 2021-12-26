قبل عام 2022.. مفأجاة سارة تحدث للتوأم الملتصق بالهند.. صور

فرح التوأم الملتصق بالهند بمفاجأة سارة كانت في انتظارهما قبل بداية عام 2020 حيث حصلا على أول وظيفة لهما واصفين إياها بـ «وظيفة الأحلام».

وذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية أن مهانا وشونا سينج من ولاية البنجاب بشمال الهند حصلا على أول وظيفة لهما ككهربائيين بالحكومة.

وستيقاضى التوأم الملتصق بعد شهر من عملها الذي بدأ في الـ 20 من سبتمبر في غرفة التحكم في التوريدات الكهربائية على 100 جنيه إسترليني (10000 روبية).

وحصل كلا من مهانا وشونا سينج على دبلوم في الإلكترونيات، معبرين عن امتنانهما لحكومة البنجاب لايمانها بموهبتهما.

وقال فينو بارساد، المدير الإداري لشركة PSPCL ، لصحيفة التلجراف إن التوأم أظهرا معرفتهما الكبيرة بالعمل؛ لذا لم نتردد في تعينهما ضمن النسبة المخصصة لهما.

كان التوأم يعيشان في ملجأ منذ أن هجرهما والديهما، ووفقًا لمعلميهما هنا ، وكانا يحاولان إصلاح أي أجهزة معطلة، ومن هنا نشأ حبهما للكهرباء.

ويمتلك التوأم قلبان وزوجان من الذراعين والكلى والحبل الشوكي، لكنهما يشتركان في الكبد والمرارة والطحال والساقين.

وبشأن احتمال فصل التوأم رفض الأطباء ذلك بسبب مخاطر العملية التي قد تؤدي إلى وفاة أحدهما.