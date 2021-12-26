وفر استهلاك الكهرباء آخر الشهر.. معلومات ونصائح للتعامل مع العداد مسبوق الدفع

تسير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بخطى ثابتة نحو تنفيذ استراتيچيتها باحلال العادادت المسبوقة الدفع محل العدادات التقليدية.

ورغم تخطى عدد المستخدمين للعداد مسبوق الدفع الملايين ،إلا أن هناك الكثير منهم لايعرف معلومات هامة عند التعامل معه.

ويستعرض صدى البلد لقرائه بعض النصائح والمعلومات عن العداد مسبق الدفع تسهيلا على المستهلكين وهى ..

نصائح فى التعامل مع العداد مسبق الدفع

1-عدم التلاعب نهائيا فى غطاء العداد حتى لا يفصل العداد

2- التأكد من وجود رصيد كافى حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة ورصيد العداد فى صفحة رقم ٢ سواء فى العداد الاسكرا أو الجلوبالترونكس

3-يعطى العداد إنذارات فى حالة وصول الرصيد ١٠ جنيه ،لمبة الرصيد تعطى لون احمر وهى أقصى لمبة على اليمين وانذار أخر لو الكهرباء قطعت، يتم وضع الكارت فى العداد بدون شحن يعمل إلى أن تشحن .

4- يفضل الشحن فى اول اسبوع من الشهر عند شريحة واحد والشريحة تظهر فى صفحة رقم ٧ فى العداد الجلوبالترونكس أو الاسكرا .

5-أخر اسبوع فى الشهر يفضل توفيرالطاقة على قدرالمستطاع لأنك بتكون على أعلى شريحة ليك

6-الانتقال من شريحةإلى شريحة يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة إللى هتوصلها

7- عدم تشغيل العداد نهائيا أو لا يوجد علية حمل يتم خصم ٩ جنيه من الرصيد

8- تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحنتك الكارت ودا مهم جدا جدا

9- العداد الكارت زى العداد العادى طريقة الحساب التجارى واحد ....

10- لو لم يشحن الكارت اشحن من شركة الكهرباء مره لكى يتم تفعيله ، ولو الكارت غير سليم سيتم تغييره من الشركة ب 30 جنيه .

11: لو الكارت ضاع وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد؟

لا داعي للقلق كل عملية شحن بتسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد يتم استخراج كارت وعند برمجته تسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عمليه لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

12- لو فتحت غطاء العداد سوف تدفع غرامة فتح الغطاء طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

13- لايمكن تبديل مكانه أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء

14-في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ 80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددا .

معلومات عن التعامل مع العداد مسبق الدفع

بإستخدام الزر الضاغط يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة ، مثل:-



1-الرصيد المتبقى مع التاريخ والوقت.

2- استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة.

3- أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات،

4-استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا.

5-الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.

6- إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ.

7-رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.