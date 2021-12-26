مانشستر سيتي يطمح في حسم لقب بطل الشتاء أمام ليستر بجولة البوكسينج داي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساءً، ضيفه ليستر سيتي، على ملعب “الاتحاد”، في جولة "البوكسينج داي" أو عطلة "يوم الصناديق" بالأسبوع رقم 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد جولة "البوكسينج داي"، أو عطلة "يوم الصناديق"، جولة لتقليدية واحتفالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تشهد دائما تكدسا للمباريات خلال فترة عيد الميلاد.

ويُقال إن تسمية "بوكسينج داي" ترجع للعصور الوسطى، حين كان يمنح النبلاء صناديق للخدم، كمكافأة على عملهم طيلة العام.

ويدخل السيتي المباراة مستندا على انتصارين ساحقين في آخر مباراتين، أمام ليدز 7-0 ونيوكاسل 4-0، طامحًا لحسم لقب "بطل الشتاء".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، متفوقًا على ليفربول الوصيف بفرق 3 نقاط، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وعلى الرغم من أن ليستر سيتي يتأخر حاليا بـ 22 نقطة عن مانشستر سيتي، إلا أن بيب جوارديولا مدرب السيتينيز، توقع 90 دقيقة أخرى صعبة للغاية ضد فريق يصفه بالـ "استثنائي".

وقال بيب: "ليستر سيتي يبقى هو ليسترسيتي، لديهم مدير عالي المستوى مع لاعبين استثنائيين في جميع الخطوط".

"كل الفرق تمر بفترات صعود وهبوط خلال الموسم، إنهم يعملون بشكل جيد من نواح كثيرة"

"لديهم فريق رائع، من كاسبر شمايكل وصولا إلى جيمي فاردي".