عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري .. الأهلي "السوبر" يستهدف استعادة الصدارة أمام فيوتشر

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فيوتشر، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة، بمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مباراة فيوتشر بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإفريقي، الأربعاء الماضي، على حساب فريق الرجاء المغربي.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري المصري من الزمالك.

وخاض الأهلي 6 مباريات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز بهم جميعا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر كالتالي:

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

على الجانب الآخر يطمح فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، للابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

وتعد مباراة اليوم، هي الأولى التي تجمع الأهلي وفيوتشر في اي مسابقة.

ترتيب الأهلي وفيوتشر: 

يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، خلف الزمالك متصدر الترتيب بـ 19 نقطة، بينما يتواجد فيوتشر في المركز الـ 13 بـ 7 نقاط.

الأهلى فيوتشر الدوري المصري موسيمانى السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء ..4 ملايين طن ناتج المخلفات سنويا.. ونصف مليار جنيه للمعدات اللازمة

الدوري المصري .. الأهلي "السوبر" يستهدف استعادة الصدارة أمام فيوتشر

مانشستر سيتي يطمح في حسم لقب بطل الشتاء أمام ليستر بجولة البوكسينج داي

وزير الرى:نعمل على استرداد الشواطئ المفقودة بفعل النحر لزيادة الدخل السياحي

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

بسبب أوميكرون.. إلغاء 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26-12-2021

الحكم في دعوى الخطيب ضد رئيس الزمالك .. اليوم

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

أطلقوا النار على الرادار.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 3 من مواطنيها

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

"في ألا لا لا"..ساندى تكشف عن برومو أغنيتها الجديدة

يسبب أمراضا عديدة.. أضرار تناول المكرونة والأرز البايت

حصاد عام 2021 .. رموز رحلوا عن عالمنا بعد رحلة عطاء|فيديو جراف

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ