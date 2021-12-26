الدوري المصري .. الأهلي "السوبر" يستهدف استعادة الصدارة أمام فيوتشر

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فيوتشر، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة، بمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مباراة فيوتشر بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق بطولة كأس السوبر الإفريقي، الأربعاء الماضي، على حساب فريق الرجاء المغربي.

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري المصري من الزمالك.

وخاض الأهلي 6 مباريات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز بهم جميعا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر كالتالي:

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وبدر بانون وحسين ‏الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ‏وأكرم توفيق وطاهر محمد وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد ‏عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وعمار حمدي.‏

على الجانب الآخر يطمح فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، للابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

وتعد مباراة اليوم، هي الأولى التي تجمع الأهلي وفيوتشر في اي مسابقة.

ترتيب الأهلي وفيوتشر:

يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، خلف الزمالك متصدر الترتيب بـ 19 نقطة، بينما يتواجد فيوتشر في المركز الـ 13 بـ 7 نقاط.