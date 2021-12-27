1500 مليار جنيه.. طفرة عمرانية بقطاع الإسكان خلال عهد الرئيس السيسى

حظي قطاع الإسكان والتطوير العقارى على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية لتوفير حياة كريمة تليق بالمصرين، حيث وجه الرئيس السيسى بتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية ما بين اسكان اجتماعى واسكان متوسط، كما تنفيذ الآلاف من مشروعات الشرب والصرف الصحى لتحسين البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية.

تطوير قطاع الإسكان

وخصصت الدولة مبلغ 1500 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تم وجار تنفيذها، حيث تم التوجيه بتنفيذ 788.82 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها بالفعل بتكلفة استثمارية قدرت بـ142.96 مليار جنيه، بالإضافة إلى 347.34 ألف وحدة سكينة جار تنفيذها، بتكلفة 286.26 مليار جنيه.

الإسكان الاجتماعى

ونفذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 501 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 88 مليار جنيه و165.5 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة 48 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 77.42 ألف وحدة إسكان متوسط " دار مصر- سكن مصر" تم تنفيذها بتكلفة23.35 مليار جنيه و39.22 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة12.23 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف وحدة اسكان متميز تم تنفيذها بتكلفة 4.56 مليار جنيه و77.7 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة 198 مليار جنيه، كما تم تنفبذ 8.1 ألف وحدة إسكان جنة تم تنفيذها بتكلفة 3.05 مليار جنيه و23.12 ألف وحدة جار تنفيذها بتكلفة 12.33 مليار جنيه، و195.3 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها لتطوير العشوائيات غير الآمنة بتكلفة 23.9 مليار، وتنفيذ 50.8 ألف وحدة سكنية بتكلفة 15.7 مليار جنيه، كما قدرت التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية الغير مخططة بـ 318.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

أما بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فتم تنفيذ 1143 مشروع مياه شرب وصرف صحى بتكلفة قدرت بـ128.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 571 مشروع مياه شرب وصرف صحى بتكلفة 63.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 279 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 61.3 مليار جنيه بطاقة استيعابية 11 مليون متر مكعب فى اليوم، و98 مشروعاً جار تنفيذه بتكلفة 16.3 مليار جنيه وبطاقة استيعابية 2.3 مليون متر مكعب فى اليوم.

كما تم تنفيذ 864 مشروع صرف صحى بتكلفة 67.2 مليار بطاقةة استيعابية 6.9 مليون متر مكعب فىا ليوم، كما أنه جار تنفيذ 473 مشروع صرف صحى بتكلفة 47.1 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 3.1 مليون متر مكعب فى اليوم، بالإضافة إلى تنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات بتكلفة 13.3 مليار جنيه.

المدن الجديدة

ولم تغفل القيادة السياسية أهمية تنفيذ المدن العمرانية الجديدة، من الجيل الرابع، بالإضافة غلى تطوير وتحسين البنية التحتية لمدن الجيل الأول والثانى والثالث لتحسين جودة الحياة للمواطنين، فتم تنفيذ 21 مدينة بتكلفة 160 مليار جنيه، بالإضافة 22 مدينة تم وجار تنفيذها بتكلفة 690 مليار جنيه، كما تم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة لكى تكون نقطة انطلاق قوية للجمهورية الجديدة، وتم بالفعل تنفيذ العديد من الاحياء السكنية بها منها الحى السكنى الثالث حيث تم تنفيذ 7.1 ألف وحدة سكنية وفيلا، كما تم تنفيذ الحى الثالث والخامس وجار التنفيذ بهم 40. ألف وحدة إسكان متميز، كما جار تنفيذ 16 برجاً سكنياً وإدارياً بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة 40 ألف فدان والتى تعد مساحة المرحلة الأولى جار تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها.

العلمين الجديدة

وحظيت مدينة العلمين الجديدة والتى تعد أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بمصر باهتمام كبير من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمصر، فمنذ قيام الرئيس السيسي بتدشين مدينة العلمين الجديدة شهدت المدينة عمليات إنشاء واسعة لم يوقفها أى شى ليستمر العمل ولنقترب من تحقيق الحلم لتتحول العلمين الجديدة إلى قبلة للسياحة ومزارا مميزا بعد أن أنهكتها ألغام الحرب العالمية الثانية لسنوات عديدة.

وتعد العلمين الجديدة إحدى خطوات مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، لإقامة مجتمعات عمرانية على أحدث مستوى لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب السكان من الوادى والدلتا وذلك بامتداد الساحل الشمالى مع الاستغلال الأمثل لجميع الموارد من خلال رؤية مستقبلية جادة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة بما يحقق تنمية مستدامة لمصر.

وتم تنفيذ بها ما يقرب من 1080 وحدة سكن مصر، كما جار تنفيذ 2867 وحدة إسكان مشروع متميز متوسط كما جار تنفيذ 18 برجاً شاطئياً، بالإضافة إلى تنفيذ الممشى السياحى ومحطة تحلية مياه الشرب.

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مدينة المنصورة الجديدة، ويجرى الآن تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث ينفذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - وغيرها).

كما يضم مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمنصورة الجديدة، 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، ومشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بينما يشتمل مشروع "سكن لكل المصريين"، على 58 عمارة، بالإضافة إلى مشروع الفيلات، والذى يضم 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، بإجمالى 17358 وحدة إسكان جار تنفيذها، بالإضافة إلى 1149 فيلا جار تنفيذها، كما أنه جار تنفيذ شبكات المرافق على مساحة 2000 فدان.

غرب قنا

واهتمت القيادة السياسية متمثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضبط النسق العمراني للصعيد، حيث يبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة (8 مدن جديدة قبل عام 2014 - 6 مدن جديدة بعد عام 2014) إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد بـ9 ملايين نسمة.

وتم تنفيذ 720 وحدة إسكان اجتماعى، كما جار تنفيذ 2544 وحدة إسكان اجتماعى، بالإضافة إلى 720 وحدة سكن مصر، كما أنه جار تنفذ محطة لتنقية المياه وكذلك أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان.

ويجرى تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعى بغرب أسيوط، بالإضافة إلى 2640 وحدة دار مصر، كما يجرى تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمدينة بمساحة 1600 فدان، كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق من قبل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ 180 مشروع طرق بتكلفة 19.3 مليار جنيه، وجار تنفيذ 55 مشروع طرق بتكلفة 16.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 طرق بالمشروع القومى للطرق بتكلفة 8 مليار جنيه و2 طرق قومية جار تنفيذها بتكلفة 6.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 11 طريقاً رئيسياً تم الانتهاء منهم بتكلفة قدرت بـ5.9 مليار جنيه، و7 طرق رئيسية بتكلفة 7.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 166 طريقاً داخلياً بالمحافظات تم الانتهاء منهم بتكلفة 5.4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 46 طريقاً داخلياً بالمحافظات جار تنفيذه 2.3 مليار جنيه.

كما نفذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أكثر من 573 مشروع لصالح الدولة نفذته اشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.