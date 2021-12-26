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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى للمواطنين.. قرض بنكي لتركيب عدادات المياه الإلكترونية مسبقة الدفع

صدى البلد

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالتعاون بين شركتى خالص وفورى دهب، فى إطار اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة والبنك الأهلي المصري، والتى تهدف لقيام البنك بتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع.


ووقع بروتوكول التعاون، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وحسام عز الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لشركة فورى، ومعتز السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة خالص.


وحضر مراسم التوقيع، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالى والتجارى بالشركة القابضة، وابراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة، وعدد من مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والبنك الأهلي المصري، وشركتى خالص وفورى دهب.


وأكد المهندس ممدوح رسلان على اهتمام الشركة بالتوسع فى تعميم منظومة العداد مُسبق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، مما يوفر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتحول الرقمى وميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.


وقال أننا نسعى حاليا إلى ميكنة خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع ضمن خطة الشركة القابضة وذلك تيسيرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تركيب حوالي ٦٠٠ ألف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، وجارى توريد 600 ألف عداد ضمن المناقصات التى تم طرحها خلال الفترة السابقة تماشيا مع توجهات الدولة لتركيب العدادات مسبقة الدفع لجميع الجهات الحكومية.


ومن جانبه، أكد يحى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة المدفوعات، ودعم الشمول المالي، حيث يساهم البنك فى تنفيذ هذه التوجهات، وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، ومن أهمها المياه، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.


وأشار أن البنك الأهلى لديه أكثر من ٢٠ مليون عميل وما يقرب من ٧ مليون عميل حاليين يستخدمون الخدمات الالكترونية، موضحا أن الاتفاقية تهدف لتوفير التمويل اللازم لعملاء شركة مياه الشرب بالمنوفية، لتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين الجدد، واستبدال وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع، وتغيير العدادات المعطلة، وذلك تماشيا مع الخطة المتكاملة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتوسع فى تعميم منظومة العداد مسبوق الدفع، وتسهيل طرق السداد على المواطنين، مما يسهم في توفير وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل.


وأوضح أن البنك يمنح عملاء الشركة تمويلا شخصيا (قرضا) يوازى قيمة اجمالى تكلفة تركيب أو إحلال عدادات المياه الالكترونية مسبقة الدفع، وذلك بعد استلام البنك أصول كافة المستندات الموقعة من العمل والمؤيدة لاستحقاقه التمويل من جانب البنك، على أن يتم تحصيل أقساط التمويل المستحقة للبنك من خلال كافة منافذ شركتى فورى دهب وخالص وقنوات الدفع الالكترونية لهما. 


ووجه نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الشكر، للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه المنوفية على تفعيل وتحديد منهجية العمل ضمن البروتوكول الموقع، وتفعيل قنوات التحصيل الالكترونى، ما يدعم دور البنك الأهلى فى المشاركة والمسئولية المجتمعية تجاه المواطنين.


وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن شركة المنوفية هى أولى الشركات التابعة للشركة القابضة تفعيلا لبروتوكول التعاون مع البنك الأهلى لتمويل تركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع، مشيرا إلى الجهود المستمرة التى قدمها القطاع التجارى ومركز المعلومات بالشركة لتفعيل اليات ومنهجية العمل لتوفير الخدمات الالكترونية للمواطنين. 


وقال حسام عز الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى لشركة فورى، أن شركات المياه نجحت على مدار العام الماضى من توحيد وتطوير منظومة المدفوعات بشكل عام وتطوير منظومة المرافق والخدمات الإلكترونية والتركيز على خدمات الدفع المسبق.


وأضاف معتز السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة خالص، أن الشركة القابضة بدأت فى توحيد نظام موحد للخدمات الالكترونية، ويأتى التعاون مع شركات المياه ضمن المسؤولية المجتمعية لشركة "خالص" والتى تهتم بتقسيط قيمة العدادات مسبقة الدفع، وتوفير الخدمات بصورة سهلة وآمنة للمواطنين.

ممدوح رسلان القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى البنك الاهلي

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