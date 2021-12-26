عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تكرم الأمين العام السابق: كان مخلصًا في أداء رسالته

أمين عام جامعة الأزهر
أمين عام جامعة الأزهر

كرمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة؛ لبلوغة السن القانونية، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، والدكتورة هناء العبيسي، عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ولفيف من أبناء الجامعة في مختلف  الإدارات، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهوده في خدمة الجامعة منذ توليه المسئولية. 
وأوضح رئيس الجامعة أن مجدي عبد العزيز كان مثالًا للموظف المخلص في عمله والمدير الملتزم، والأمين العام الحريص على إنجاز مهامه وخدمة جامعته منذ أن كان مديرًا للعلاقات العلمية والثقافية  وحتى اليوم.

"المسارات والتحديات" حياة كريمة في مؤتمر بكلية علوم الأزهر بأسيوط.. صور

رئيس جامعة الأزهر السابق يوضح معنى "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا"

حياة كريمة في مؤتمر بكلية علوم الأزهر بأسيوط

شهد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر ومبادرة حياة كريمة " المسارات والتحديات" المقام بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ، واللواء أ.ح شريف صالح نائباً عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، والدكتور علاء جادالكريم عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط ، وبحضور الدكتور ناجح أبو دهب وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور أبوبكر عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الطلاب ، والدكتور الدوشي مهدي مشرف عام المؤتمر، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الفرع والأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والأمنية بمحافظة أسيوط وبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين.

جامعة الأزه أمين عام الجامعة حياة كريمة كلية علوم الازهر أعضاء هيئة التدريس

ترشيحاتنا

إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا قبل الانضمام لتدريبات الدحيل

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق

خالد الجندي: عدم مراعاة مشاعر وأحاسيس الفقراء من أسباب العذاب يوم القيامة

أصيب بكورونا قبل تلقي الجرعة الثانية للقاح.. الصحة توضح ماذا يفعل| فيديو

بتكلفة 16 مليار جنيه| كيف نفذت وزارة الشباب والرياضة حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

متحدث الري: بنعمل المستحيل عشان نحل أي أزمة في ظل الضغط على الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

ضبط شاب اعتدى جنسيا على طفلة عمرها 3 سنوات بالدقهلية

السيسي عن مشروع توشكى: معملناش غير اللي خطط له الدكتور الجنزوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. دولة عربية تسمح بخروج السجناء للدراسة نهارا والعودة ليلا

المعجزة في 7 سنوات| مصر تمتلك أحدث بنية تحتية في العالم بتكلفة 1300 مليار جنيه

بعد 25 عامًا.. شاهد| تركي آل شيخ يعلن إقلاعه عن التدخين

5 آلاف وردة.. رجل يصنع أضخم تمثال لـ بابا نويل من الرمال|صور

فيديو

استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

سيدة تحرر طفلها من عصابة وتدفع 3 ملايين جنيه.. فيديو

حقوق الإنسان أولا.. 14 إنجازًا لوزارة الداخلية في عهد الرئيس السيسي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

اﻟﻤﺰﻳﺪ