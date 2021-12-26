جامعة الأزهر تكرم الأمين العام السابق: كان مخلصًا في أداء رسالته

كرمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة؛ لبلوغة السن القانونية، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، والدكتورة هناء العبيسي، عميد كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ولفيف من أبناء الجامعة في مختلف الإدارات، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهوده في خدمة الجامعة منذ توليه المسئولية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مجدي عبد العزيز كان مثالًا للموظف المخلص في عمله والمدير الملتزم، والأمين العام الحريص على إنجاز مهامه وخدمة جامعته منذ أن كان مديرًا للعلاقات العلمية والثقافية وحتى اليوم.

حياة كريمة في مؤتمر بكلية علوم الأزهر بأسيوط

شهد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر ومبادرة حياة كريمة " المسارات والتحديات" المقام بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ، واللواء أ.ح شريف صالح نائباً عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ، والدكتور علاء جادالكريم عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط ، وبحضور الدكتور ناجح أبو دهب وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور أبوبكر عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الطلاب ، والدكتور الدوشي مهدي مشرف عام المؤتمر، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الفرع والأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والأمنية بمحافظة أسيوط وبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين.