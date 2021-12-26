عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبوا ١٦ جريمة.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام ( 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (16) واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن إرتكابها وكذا أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم "سيىء النية" ( 3 أشخاص) وبإستهدافهم تم ضبط المتهمين والمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة مكافحة جرائم السرق التشكيلات العصابية قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة

موضوعات متعلقة

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

شهادة براءة الذمة المالية.. شروط استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة | خدمات

ترشيحاتنا

إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا قبل الانضمام لتدريبات الدحيل

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق

خالد الجندي: عدم مراعاة مشاعر وأحاسيس الفقراء من أسباب العذاب يوم القيامة

أصيب بكورونا قبل تلقي الجرعة الثانية للقاح.. الصحة توضح ماذا يفعل| فيديو

بتكلفة 16 مليار جنيه| كيف نفذت وزارة الشباب والرياضة حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

متحدث الري: بنعمل المستحيل عشان نحل أي أزمة في ظل الضغط على الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

براءة رئيس الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

الأهلي يوافق علي إعارة كهربا في فترة الإنتقالات الشتوية

عودة الأمطار والصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

شوبير يعلن مفاجأة بشأن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

ضبط شاب اعتدى جنسيا على طفلة عمرها 3 سنوات بالدقهلية

السيسي عن مشروع توشكى: معملناش غير اللي خطط له الدكتور الجنزوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. دولة عربية تسمح بخروج السجناء للدراسة نهارا والعودة ليلا

المعجزة في 7 سنوات| مصر تمتلك أحدث بنية تحتية في العالم بتكلفة 1300 مليار جنيه

بعد 25 عامًا.. شاهد| تركي آل شيخ يعلن إقلاعه عن التدخين

5 آلاف وردة.. رجل يصنع أضخم تمثال لـ بابا نويل من الرمال|صور

فيديو

استصلاح 674 ألف فدان تكتب نهاية عقود الإهمال بسيناء.. اعرف باقي الإنجازات

في عهد السيسي.. المشروعات القومية تزين سيناء ومدن القناة "فيديو"

سيدة تحرر طفلها من عصابة وتدفع 3 ملايين جنيه.. فيديو

حقوق الإنسان أولا.. 14 إنجازًا لوزارة الداخلية في عهد الرئيس السيسي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

اﻟﻤﺰﻳﺪ