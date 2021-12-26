ارتكبوا ١٦ جريمة.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام ( 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (16) واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن إرتكابها وكذا أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم "سيىء النية" ( 3 أشخاص) وبإستهدافهم تم ضبط المتهمين والمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.