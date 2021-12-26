خبير اقتصادى: اعتماد الدولة على الموارد حقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادى، إن إطلاق اسم الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر سابقا على مشروع توشكى لفتة طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الإدريسى خلال مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز”، أن دول العالم، بدأت تعتمدت على نفسها وما تنتجه بعد توقف أغلب الاقتصاديات والتجارة بسبب كورونا.



توسيع الرقعة الزراعية



وأكد على الإدريسي، أن مصر لجأت للإعتماد على مواردها من توسيع الرقعة الزراعية وتقديم فرص استثمارية في قطاع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والزراعية.



وأشار على الإدريسى إلى أن قطاع الزراعة أمن قومى وليس فقط أمن غذائى، وكان المستثمرون يعزفون عنه سابقا بسبب العقبات التى كانت تواجهه.

وتابع الإدريسى: “جهود الدولة فى القطاع الزراعى، ساهمت فى تحقيق فائض فى العديد من المحاصيل، وبالتالى تم تصدريها للخارج”.