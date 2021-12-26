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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خايف من الحسد.. عمر كمال يحتف بنجاح أغنية أنتي قلبي بخرزة زرقاء

عمر كمال
عمر كمال

احتفل المغني عمر كمال بنجاح أغنيته الجديدة أنتي قلبي؛ بنشر صورة له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في أثناء ارتداء مجموعة من الخرز الأزرق على ملابسه بطريقة ساخرة. 

 

وتخطت أغنية عمر كمال حاجز 4 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد ثلاثة أيام من طرحها، وهي دويتو فني بينه والمغنية شيماء المغربي. 

عمر كمال في تركيا

 

شر مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو جديد له من تركيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو في ضيافة الشيف العالمي بوراك، ونال الفيديو إعجاب متابعيه.

وحقق برومو مهرجان "أنتي قلبي" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز النصف مليون مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”

عمر كمال أنتي قلبي اغاني عمر كمال الخرزة الزرقاء شيماء المغربي

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