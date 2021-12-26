حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لا تركز على الألقاب التي تُطلق عليها، لكن هناك لقب أعجبها بشدة وهو "الراقصة حافية القدم"، وذلك لأنها تحب الإحساس بالطبيعة وهي تسير "حافية"، وتشعر بالأرض من تحتها، ولهذا تحرص خلال رقصها على أن لا ترتدي شئ في قدمها.. هكذا تحدثت الراقصة دينا.. آخر حبات عنقود الرقص الشرقي الراقي في مصر، التي أطلقت عدد من التصريحات النارية في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي.





دينا وأزمة الحجاب

قالت الفنانة دينا، إن أزمة دورها في مسلسل السيدة زينب، حدثت عندما نشرت صورة بالحجاب، وكتبت قريبا، وهي صورة من المسلسل.

وأضافت: «المشكلة الناس افتكرت إنه ده في الحقيقة، ونزلت توضيح أن دى صورة من المسلسل، وأن المسلسل بيتكلم عن حى السيدة زينب، وليس له علاقة بشخصية السيدة زينب رضى الله عنها»، موضحة أنها احست أنها مشدودة هذه الفترة للتمثيل، وبداخلها أحاسيس كثيرة تريد أخراجها، مشددة على أن هذا لن يمنعها من الرقص، لأنها تقوم بتدريس الرقص الشرقى في معاهد كثيرة في دول العالم وهنا في مصر .

وعن إمكانية أن تكون نهايتها بارتداء الحجاب، علقت دينا: "محدش يضمن وربنا يرزقنا حسن الخاتمة".



كراهية فيدرا

وأبدت دينا رأيها في الفنانة فيدرا، عندما عرضت عليها صورتها، فقالت عنها: “ست شريرة أنا بكرهها.. أنت جايبلي صورتها عشان أقول كده”.

وأضافت دينا، أنها لا يوجد أي شيء يربطها بها، والموضوع من أساسه يعود إلى أن فيدرا كانت متزوجة من سامح الباجوري وهي في السابعة عشرة من عمرها، وتزوجته دينا بعد طلاقها منه بـ 10 سنوات، فقررت فيدرا أن تصاحب حماة دينا وتقلبها عليها، وتابعت دينا، أن فيدرا، شريرة وسوداء وتكرهها بشدة وغير مضطرة لمجاملتها، فهي لا تحبها وما أعلنته في عدد من البرامج في وقت سابق.

أزمتها مع هيفاء فنكوش

وعن حقيقة نشوب خلاف بينها وبين هيفاء وهبي بمسلسل "الحرباية"، قالت: "عمرى ما كان فيه بيني وبينها مشاكل، وهي شخصية جميلة في الشغل وطيبة جدًّا وواثقة من نفسها، وعمرها ما تدخلت في أي شيء بالعمل".

دور فيفي عبده في إنجاب دينا

وعن علاقتها بالفنانة فيفي عبده، قالت: "أطيب حد ممكن تقابله، وبحبها وهي كانت السبب في أني أخلِّف ابنى علي، وفضلت تزن عليا، ومكنش في دماغي الإنجاب".

دينا : اتجوزت 9 مرات

وأكدت دينا أنها تزوجت 9 مرات، ولم تنزوج من فنانين لأنها تعتبرهم زملاء فقط، مضيفة: «أحد أزواجى طلب منى أسيب الرقص أو الطلاق، وقررت اتطلق، والسبب في تعاستى الزوجية حب الرقص، وأنا في البيت ست عادية جدًا وبفصل نفسي خالص عن الفن وبطبخ كويس جدا، لدرجة أن ابنى بيدرس طبخ في خارج مصر وهيبقى شيف».

بحب واتجوز لكن مش بصاحب

وبسؤال دينا عن زواجها حاليا، ردت: "مبردش على الحاجات دي، الحاجات دي مبيتردش عليها خالص، ولا تعليق، وطول ما البني آدم بيتنفس وقلبه بيدق أكيد هايحب، ولو أنا حبيت أكيد هتجوز وأنا ضد المصاحبة ولو حبيت حد أكيد هاتجوزه، ولكن ضل حيطة ألطف، وأنا بتجوز علشان يبقى عندى قيمة وحد أتكلم معاه، وحدادي على أي راجل خرج من حياتي لا يستمر أكثر من 3 أيام، واللي بيموت بنعمله عزاء 3 أيام، وأنا مش بحب النكد، بتألم وأعيط 3 أيام بس".





جاذبية العقل والرد على قلة الأدب

وقالت دينا إن الجاذبية مصدرها العقل أكثر، مضيفة "لما حد بيهاجمنى بقلة أدب برد عليه، لكن لو نقد بناء باسمعه، واتعمل عليا كتاب في فرنسا وألمانيا وأمريكا عن الرقص الشرقى، وأحسست بطعم النجاح، ولما رقصت في أوبرا شينجهاى ده نجاح بالرغم إن محدش في مصر يعرف"، وتابعت: «أنا خريجة آداب قسم فلسفة، ومعايا ماجستير في فلسفة المسرح اليوناني».





سر محاولتها الانتحار

كشفت دينا عن سر في حياتها، قائلة: "حاولت الانتحار في مرحلة كنت بحب فيها واحد، ووصلنا لمرحلة أن إحنا الاتنين مش طايقين بعض، وهذا الأمر وصلني للتفكير في الانتحار"، مضيفة: «كنت في ثانوية، كنت ضعيفة إيمان أو عندي قصر نظر في أمور معينة، ومن أصعب المواقف في حياتى إنى كنت معتقدة أن أمى ماتت، وهي على قيد الحياة، بسبب أن جدى كان بالنسبة له ان التي تُطلق تعتبر ميتة، لأنه صعيدى، وحتي الإعدادية لم أكن أعرف غير أنها ميتة».