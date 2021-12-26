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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقة شيرين عبد الوهاب.. مغنية عالمية تظهر حليقة الرأس

صدى البلد

فاجأت النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جديد إعلاني لعمل جديد ستقدمه في فترة الأعياد.


وصدمت متابعيها بعد أن ظهرت حليقة الرأس، وحصد فيديو باللوك الجديد، على مليون و800 الف مشاهدة، في وقت قصير للغاية.

وانقسم المتابعون، بين معجب بهذا اللوك الجديد وبين من عبر عن إعجابه بجرأتها للقيام بهذه الخطوة، أما المتابعين العرب قالوا يبدو إنها تمر بفترة صعبة مثل الفنانة شيرين عبد الوهاب ولذلك قامت بهذه الخطوة.

ديمي لوفاتو تعترف باصابتها بثلاث سكتات دماغية :

واعترفت المغنية الأمريكية "ديمي لوفاتو" عن إصابتها بـ ثلاث سكتات دماغية ونوبة قلبية ولديها الآن تلف في الدماغ  نتيجة تناولها لجرعة زائدة من المخدرات والهيروين عام 2018.


واعترفت نجمة البوب ​​الشهيرة البالغة من العمر 28 عامًا، بأن الجرعة الزائدة من المخدرات كادت أن تنهي حياتها  بطريقة بشعة، وذلك في  إعلان تشويقي لفيلمها الوثائقي القادم Dancing With The Devil على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي يعرض لأول مرة في 23 مارس، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي  ميل" البريطانية.


وأوضحت "لوفاتو": "أصبت بثلاث سكتات دماغية، ونوبة قلبية، وقال أطبائي إن لديّ من خمس إلى 10 دقائق أخرى"، وفي وقت سابق، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتليفزيون صورة ليد "ديمي" الموشومة موصولة بوصلة وريدية ومغطاة بشريط طبي، بالإضافة إلى فرقة مستشفى مثبتة حول معصمها.


ومع استمرارها في التفكير في الحادث المتغير للحياة والتأثير الذي استمر في إحداثه على نفسها وأصدقائها وعائلتها، قارنت "ديمي" حياتها بالقطة التي لها تسع أرواح: "لقد عشت الكثير من الأرواح، مثل قطتي كما تعلم، أنا في حياتي التاسعة، وحاليًا أنا مستعدة للعودة إلى فعل ما أحبه، وهو صنع الموسيقى".


وفي أثناء مناقشة سلسلة YouTube Originals القادمة خلال لجنة نقاد التليفزيون يوم الأربعاء، أوضحت ديمي الآثار المتبقية لجرعتها الزائدة على صحتها العقلية والبدنية، قائلة: "لقد أصبت بتلف في الدماغ، وما زلت أتعامل مع آثار ذلك اليوم، أنا لا أقود سيارة لأن لدي نقاطا عمياء في رؤيتي".

النجمة العالمية ​ديمي لوفاتو​ ​ديمي لوفاتو​ المغنية الأمريكية ثلاث سكتات دماغية نجمة البوب

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