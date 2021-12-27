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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر الشريف ووزراء الشباب والرياضة والتخطيط والطيران يشهدون تخريج دفعة الحاصلين على الماجستير المهني والأكاديمي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد كل من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد منار وزير الطيران المدني، أمس الأحد، حفل تخريج دفعة الحاصلين علي الماجستير المهني والماجستير الأكاديمي من معهد التخطيط القومي دفعة الدكتور كمال الجنزوري.

الماجستير المهني

حضر الاحتفالية الدكتور علاء زهران مدير معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد للدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس بمعهد التخطيط القومي، والحاصلين علي درجتي الماجستير المهني والماجستير الأكاديمي.

خلال الحفل قالت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي" إن معهد التخطيط القومي محرابًا متميزًا وكائنًا حيًا متفردًا في دنيا العطاء العلمي والميدان الفكري والعالم الحضاري، واحداً من صروح عظيمة تعهدت بحمل الأمانة ورفع أعلام الوطن خفاقة معطاءة لما يصلحه وينهض به".

وأوضحت سيادتها أن معهد التخطيط كان معهدًا فريدًا في أدائه، فريدًا في نظامه، فريدًا في أعضاء هيئة تدريسه، فقد أكسبها المعهد مهارات علمية وعملية في إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط العمل التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعداد الموازنات الخاصة بتنفيذ الخطط، وإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، وإعداد مؤشرات متابعة الخطط التنفيذية، ودراسة مداخل وأساليب تقييم الخطط، وكتابة التقارير الخاصة بمتابعة وتقييم الخطط وغير ذلك..

وفي نفس السياق قالت الدكتورة نهلة الصعيدي أن من ثمرات معهد التخطيط أن كان فريق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف والذي تترأسه سيادتها كان من ضمن العشرة مراكز الأولى في جائزة التميز الحكومي لهذا العام.

وتابعت قائلة: أن من نعم الله علينا أن قيض لنا في هذا المعهد أساتذة يحملوننا بعلمهم وحكمتهم وفكرهم وحزمهم ورأفتهم إلى آفاق واسعة من العلم آفاق واسعة من الفكر آفاق واسعة من منهاجهم تفكيرًاً وتخطيطاً وشيئاً مما يورقهم من هموم هذا الوطن وعلمونا كيف يصنع الإنسان الذي يصنع النهضة والحضارة والبناء والمجد للوطن.

وفي ختام كلمتها أكدت رئيس تطوير الوافدين إن الوفاء لهذا الوطن لهو دين في أعناقنا جميعاً قيادات وأساتذة وطلاب وموظفين وعاملين ومواطنين وإننا نعاهد الجميع أن نكون في خدمة هذا الوطن وأن نعمل لعلو شآنه ورفعته بما تعلمناه في رحاب معهد التخطيط القومي.

الماجستير المهني الازهر الشريف وزير الشباب وزيرة التخطيط وزير الطيران المدني

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