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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خالد عبد العال : فريق استشاري متخصص يتولى مهمة تطوير القاهرة التاريخية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إنه تم تخصيص فريق استشاري متخصص في تاريخ  منطقة القاهرة التاريخية  يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

وتابع  محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، أن أعمال التطوير تشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة وتتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية.

وأوضح أنه يتم التعامل في هذه المنطقة من خلال ترميم واجهات العقارات ذات الحالة الإنشائية الجيدة، ويتم تطوير واجهاتها بما يتناسب مع الطابع العمراني المميز للمنطقة. 

أما بالنسبة للعقارات ذات الحالة الإنشائية السيئة فيتم بالتنسيق مع الشاغلين تقديم قيمة ايجارية مؤقتة وإخلاء العقار لحين ترميمه ورفع كفاءته وعودتهم مرة أخرى.

كما سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.

وأكد المحافظ أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

القاهرة منطقة القاهرة التاريخية ترميم المباني مسجد الحاكم المشهد الحسينى باب زويلة درب اللبانة

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