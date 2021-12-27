أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 27-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 27 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات العربية اليوم:



أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.2521 جنيه و52.0245 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.18 جنيه و4.1913 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3218 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و 22.2285 جنيه للبيع.