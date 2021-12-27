يؤثر بشدة على الصحة .. كل ما تريد معرفته عن فيتامين B12

أعراض نقص فيتامين B12

أسباب نقص فيتامين b12

علاج نقص فيتامين b12

يقوم فيتامين B12 بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ، نظرًا لأن الجسم لا ينتج فيتامين B12، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية، ويجب أن تفعل ذلك بشكل منتظم لأن جسمك لا يخزن فيتامين B12 لفترة طويلة .

مع تقدم العمر ، قد يصبح امتصاص فيتامين B12 أكثر صعوبة، يمكن أن يحدث أيضًا إذا كنت قد خضعت لعملية إنقاص الوزن أو أجريت عملية أخرى لإزالة جزء من معدتك ، أو إذا كنت تشرب بكثرة.

قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 إذا كان لديك:

-التهاب المعدة الضموري ، حيث تضعف بطانة المعدة

-فقر الدم الخبيث ، مما يجعل من الصعب على جسمك امتصاص فيتامين ب 12

-الحالات التي تؤثر على الأمعاء الدقيقة ، مثل مرض كرون أو الداء البطني أو النمو البكتيري أو الطفيلي

-يمكن أن يؤدي إدمان الكحوليات أو الإفراط في تناول الكحوليات إلى صعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية أو منعك من تناول سعرات حرارية كافية. قد تكون إحدى العلامات التي تدل على أنك تفتقر إلى ما يكفي من فيتامين ب 12 هي التهاب اللسان أو تورم اللسان.

- اضطرابات الجهاز المناعي ، مثل مرض جريفز أو الذئبة

-تم تناول بعض الأدوية التي تتداخل مع امتصاص فيتامين ب 12. يتضمن ذلك بعض أدوية الحموضة المعوية بما في ذلك مثبطات مضخة البروتون (PPIs) مثل إيزوميبرازول (نيكسيوم) ولانسوبرازول (بريفاسيد) وأوميبرازول (بريلوسيك أو تي سي) وبانتوبرازول (بروتونيكس) ورابيبرازول (أسيفيكس) وحاصرات إتش 2 مثل سيميتيدين (تاجاميت) فاموتيدين (بيبسيد أس) ؛ وبعض أدوية السكري مثل ميتفورمين (جلوكوفاج).

أعراض نقص فيتامين B12

-إعياء

إذا كنت تعاني من انخفاض أو نقص في فيتامين ب 12 ، فمن المحتمل أن تشعر بالإرهاق، تحتاج خلايا جسمك إلى فيتامين ب 12 لتعمل بشكل صحيح. على هذا النحو ، فإن عدم كفاية مستويات B12يمكن أن يقلل من إنتاج خلايا الدم الحمراء الطبيعي ، مما قد يضعف توصيل الأكسجين.

على وجه التحديد ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك إلى فقر الدم الضخم الأرومات، تؤدي هذه الحالة إلى تكوين خلايا دم حمراء كبيرة وغير طبيعية وغير ناضجة وضعف تخليق الحمض النووي.

عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى الأنسجة ، فمن المحتمل أن تشعر بالضعف والتعب.

من المهم أن تعرف أنه يمكنك تطوير التعب والأعراض الأخرى المرتبطة بنقص B12 ، حتى عندما يتم اعتبار مستويات B12 ضمن النطاق أو منخفضة فقط .

-جلد شاحب أو أصفر

علامة أخرى يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12 هي الجلد الشاحب أو الأصفر، مثل الحالة التي تسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، فإن فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين ب 12 قد يجعل بشرتك شاحبة بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الناضجة والصحية في الجسم .

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 أيضًا في حدوث حالة تسمى اليرقان ، مما يجعل بشرتك وبياض عينيك يتحولان إلى لون مصفر، ينتج اللون عن مستويات عالية من البيليروبين ، وهو منتج نفايات ينتج عندما يكسر جسمك خلايا الدم الحمراء .

- الصداع

يمكن أن يؤدي قصور ونقص فيتامين ب 12 إلى آثار جانبية عصبية ، بما في ذلك الصداع.

في الواقع ، يعد الصداع من بين الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها والمتعلقة بنقص فيتامين ب 12 في كل من البالغين والأطفال ،أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون بشكل متكرر من أنواع معينة من الصداع هم أكثر عرضة لانخفاض مستويات B12.

وجدت دراسة أجريت عام 2019 على 140 شخصًا ، نصفهم يعانون من الصداع النصفي ، أن مستويات B12في الدم كانت أقل بشكل ملحوظ في المشاركين المصابين بالصداع النصفي مقارنة بالمشاركين الذين ليس لديهم تاريخ من الصداع النصفي .

وجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات B12 كانوا أقل عرضة بنسبة 80 ٪ للإصابة بالصداع النصفي مقارنة بالمشاركين الذين لديهم أدنى مستويات B12، يستمر البحث في التحقيق فيما إذا كان العلاج بـ B12قد يحسن أعراض الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص .

-تنمل في اليدين والقدمين

التنمل هو مصطلح طبي يشير إلى الإحساس بالحرقان أو الوخز بالإبر في مناطق معينة من الجسم ، مثل اليدين والقدمين.

أفاد العديد من البالغين والأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 أنهم يعانون من تنمل

أسباب نقص فيتامين b12

لسوء الحظ ، تتداخل أعراض نقص فيتامين ب 12 مع الأعراض المتعلقة بالاعتلال العصبي السكري - تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم والذي يمكن أن يسبب الألم والخدر في الأطراف .

الأشخاص المصابون بداء السكري الذين يتناولون الميتفورمين أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 ، لأن هذا الدواء يمكن أن يقلل من امتصاص الجسم لفيتامين ب 12.

لذلك ، يمكن تشخيص نقص فيتامين ب 12 خطأ على أنه اعتلال الأعصاب المحيطية لدى مرضى السكري.

نتيجة لذلك ، يوصي العديد من الخبراء بأن يتم فحص الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين بانتظام بحثًا عن نقص فيتامين ب 12.

وقد أكدت إحدى الدراسات الحديثة أن أن تناول مكملات فيتامين ب 12 يحسن من تقلصات الساق الليلية.

علاج نقص فيتامين b12

يمكنك الحصول على فيتامين b12 من الأطعمة الحيوانية ، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي ، أو من العناصر المدعمة به.

تشمل المصادر الحيوانية منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن، إذا كنت تبحث عن طعام مدعم بفيتامين B12 ، فاحرص على تناول هذه الأطعمة.

وتشمل الأطعمة المدعمة أحيانًا والتي قد تحتوي على فيتامين b12 بكميات متفاوتة ما يلي:

حليب نباتي ، مثل حليب الصويا واللوز والشوفان والكاجو وجوز الهند

حبوب الإفطار

المارجرين وينتشر

خميرة الغذاء

التوفو

عصير فواكه

زبادي خالي من منتجات الألبان

إذا كنت لا تأكل المنتجات الحيوانية ، فلديك خيارات، يمكنك تغيير نظامك الغذائي ليشمل الحبوب المدعمة بفيتامين B12 ، أو المكملات الغذائية أو حقن B12 ، أو جرعة عالية من فيتامين B12 عن طريق الفم إذا كنت تعاني من نقص.