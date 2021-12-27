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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محافظ القاهرة: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

صدى البلد

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ عددا من مواقع العمل الخاصة بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، ورافقهما اللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات غير مسبوقة بالمحافظة لإعادة رونقها ووجهها الحضاري، بالتوازي مع ما تم وجار من أعمال الانتهاء من إزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين أهالينا في مشروعات سكنية حضارية. 


وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويحرص على متابعة موقف تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف إعادة احياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، واستعادة رونقها العمراني والحضاري، وجعلها مصدرا لجذب الحركة السياحية إليها، استغلالا لما تحويه من مواقع ومعالم أثرية تمثل مختلف العصور والحقب التاريخية، وهو ما يعكس ثراء هذه المناطق وتميزها الحضاري.


ونوهت المهندسة راندة المنشاوي أيضا إلى الاجتماعات والزيارات الدورية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشروعات إعادة احياء القاهرة التاريخية، لمتابعة معدلات تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على سرعة الانتهاء منها، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد.


وشملت الجولة تفقد أعمال الإزالة للمناطق الخرِبة بوكالة الشوربجي، والمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث استمع المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد صديق، حول ما يتم تنفيذه من أعمال لإعادة تأهيل المنطقة واحيائها، من خلال ترميم وإعادة توظيف المباني التراثية المسجلة، وكذا المباني ذات القيمة غير المسجلة، إلى جانب تطوير العديد من المباني بالمنطقة.


وتابع المحافظ ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، موقف الإزالات للمناطق الخربة بمنطقة مسجد الحاكم، وكذا ما يتم صرفه من تعويضات مالية ضمن مخطط إعادة تطوير المنطقة.

وأشار صديق خلال الجولة إلى أنه تم البدء في تطوير الواجهات لـ 27 مبنى من إجمالي 48 مبنى من المقرر تطوير واجهاتها، وقام اللواء خالد عبدالعال والمهندسة راندة المنشاوي، بتفقد أعمال التطوير الجاري العمل بها والأخرى التي تم الانتهاء منها، وأعمال دهانات واجهات المباني والعمارات بالمنطقة.


وانتقل المحافظ ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة درب اللبانة، حيث تابعا أعمال تطوير وإعادة احياء المنطقة، بما في ذلك أعمال تطوير حديقة مسجد المحمودية بدرب اللبانة.


وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بأعمال التطوير بهذه المناطق، ووجهت خلال تفقدها لأعمال التطوير بشارع المعز، بتوحيد واجهات المحلات المتواجدة بالشارع بالتنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلي تطوير أعمال الإضاءة بالشارع، كما وجهت بعقد اجتماع تنسيقي بين محافظة القاهرة وصندوق مصر السيادي لسرعة تنفيذ أعمال التطوير التابعة للصندوق لاسيما أعمال تطوير منطقة "دار العزب".

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