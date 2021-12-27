مرصد الأزهر يدين مقتل 6 أثر انفجار خلال الاحتفال بعيد الميلاد في الكونغو

أدان مرصد الأزهر مقتل 6 من المدنيين وإصابة 13 أخرين أثناء احتفالهم بعيد الميلاد المجيد. خلال احتفالات أعياد الميلاد المجيد وذلك بإقليم شمال كيفو، شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مؤكدا لن تثبط عزيمة الحكومات في القضاء على الإرهاب ولن يعكر صفو الآمنين في احتفالاتهم، هذه الاحتفالات التي لم يمنعها الإسلام.



كما يؤكد المرصد أن الدواعش وغيرهم من المتشددين ليسوا حراسا على العقيدة لأي أحد، والمعاملة الحسنة هي من أهم قيم الإسلام والتعامل بمنظومة القيم والأخلاق من شروط التربية الإسلامية القويمة.

جدير بالذكر أن، منطقة بيني تقع في نطاق سيطرة متمردي قوات التحالف الديمقراطي الموالي لتنظيم داعش الإرهابي منذ عام 1995م، وقد شهدت المنطقة على يد هذا التحالف سقوط الآلاف من القتلى والمصابين خلال عمليات دامية نفذتها القوات المتمردة في بيني وعلى الشريط الحدودي مع دولة أوغندا.



يأتي هذا الحادث تزامناً مع تهديدات داعش والتنظيمات الموالية لها باستهداف دول العالم في أعياد الميلاد المجيد.