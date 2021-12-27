شاهد.. آراء الجمهور في أداء الأهلي أمام فيوتشر

توقفت سلسلة انتصارات الأهلي التي امتدت إلى 6 انتصارات متتالية، بعد التعادل مع فيوتشر في المباراة التي جمعتهم أمس، ليصبح رصيد الأهلي 19 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد فيوتشر 8 نقاط في المركز الثاني عشر.



ورصدت عدسة صدى البلد ، آراء الجماهير حول أداء فريق النادي الاهلي ومستوى اللاعبين في تلك الآونة، وخاصة حول أداء الحارس محمد الشناوي، بعد مهاجمته من قبل بعض مشجعي القلعة الحمراء.



وفي البداية، أشار خالد طلعت، أنه تعادل بطعم الهزيمة لجماهير النادي الأهلي المعتادة على حصد الثلاث نقاط في كافة المباريات، مضيفا أن الأداء تأثر بسبب خطة موسيماني وإبداله للاعبين الأساسيين.



وتابع منصور هادي، أن أداء الأهلي تأثر بسبب الضغوط وخوض اللاعبين مباريات كثيرة في وقت قصير، وأشار أن أداء الحارس محمد الشناوي يظل مميز برغم إخفاقاته الأخيرة، والتي تعد أمر وارد في كرة القدم، وسيظل حارس مصر الأول.



وأوضح حسام محمود، أن إجهاد لاعبي الأهلي السبب الأول في تعادل الفريق أمام فيوتشر، مشيرا إلى أن هدف كريم نيدفيد جاء من أحد ابناء النادي، ومثل له ضربة موجعة، وعن أداء الشناوي أشار أنه من أفضل لاعبي الفريق وحارس مصر القوي.



واختتم أحمد حاتم، أن نتيجة التعادل لا تمثل خطر على ترتيب النادي الأهلي في الدوري الممتاز، مؤكدا على قدرة الفريق على تخطي النتيجة والتركيز في المباريات المقبلة.

وأشار أن كافة اللاعبين أدائهم مميز برغم الإجهاد بسبب توالي البطولات والمباريات.