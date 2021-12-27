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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع مهاجم منتخب بوليفيا

رسميا .. الاسماعيلي
رسميا .. الاسماعيلي يعلن التعاقد مع مهاجم منتخب بوليفيا

أعلن مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي التعاقد مع مهاجم المنتخب البوليفي ⁦كارميلو ألجراناز

 

وقال اللاعب البوليفي كارميلو الجاراناز صفقة النادي الإسماعيلي الجديدة ، إنه جاء إلى الدراويش من أجل مهمة واحدة وهي إحراز أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات القادمة.

 

وواصل المهاجم الدولي البوليڤي، إلى الاسماعيلية أمس الأحد قادمًا من بلاده بصحبة وكيل أعماله، في انتظار توقيع العقود الرسمية ليصبح أولى صفقات الدراويش في الميركاتو الشتوي المقبل.

 

وأضاف «كارميلو»: " لدي رغبة كبيرة في مساعدة النادي علي الخروج من الوضعية الحالية والصعود لأعلي المراكز".

 

وأنهى حديثه قائلاً: “جئت إلى هنا بطموحات كبيرة تكاد تصل إلى السماء، لدي رغبة في النجاح، وهدفي هو التأقلم مع الفريق في أسرع وقت ممكن”.

 

على جانب آخر، يبحث الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تنظيم مباراة ودية خلال هذا الأسبوع، وذلك بناء على طلب من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني ” خوان براون “.

 

جاء ذلك، في أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدوري المصري خلال الفترة من 27 ديسمبر الجاري وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في موعدها بداية من يوم 9 يناير المقبل.

 

ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من اليوم الاستعداد بشكل جدى لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

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الاسماعيلية نادي الإسماعيلي النادي الاسماعيلي الاسماعيلي يحيي الكومي

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