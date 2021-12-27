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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تجاوز مدة الخطبة

وزير الأوقاف يخصم شهر بدل صعود المنبر لإمام مسجد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، خصم شهر من بدل صعود المنبر من الشيخ ناصر الدين حسين عفيفي إمام وخطيب مسجد الفتح – عزبة أبو غنام التابعة لإدارة أوقاف بنها أول – مديرية أوقاف القليوبية.

كما قرر وزير الأوقاف، إحالة المذكور إلى لجنة القيم بالوزارة، لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.


جاء ذلك بناءً على المذكرة المرفوعة من مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف.


الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة القادم

 

تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة القادم 31/ 12/ 2021م، منها 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه إلى 446 مسجدًا، منها 382 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و64 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
1.  الرحمن – نجع جمعة أبو علي – البصالي – كوم أمبو
2.  الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو

مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
3.  الإمام البخاري – النمسا - إسنا
4.  الظاهري – نجع الظاهري - الطود

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
5.  البحري كوم شريك -  كوم حمادة


مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
6.  الفتح – فرغان – ديرب نجم

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
7.  زعزوع – ميانة – اهناسيا

مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
8.  البهوت – المحلة الكبرى
9.  السلام – فيشا سليم - طنطا

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
10.  التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين

مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
11.  الكبير – عزبة 5 كفر سعد


ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
1.  الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية
2.  علي بن أبي طالب – نجع إدريس –– العامرية 2
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
3.  الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلي – مركز أسوان

مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
4.  بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين

مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
5.  العمايرة الجديد  – العتوة القبلية – مركز قطور

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
6.  نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة

مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
7.  القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة (حسن فتحي)

 

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بدل صعود المنبر مسجد الفتح إمام وخطيب

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