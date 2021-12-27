ياسمين عبد العزيز تنشر صورة لـ ابنتها على انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورة لـ ابنتها ، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام ، من خلال خاصية استورى .

وكتب ياسمين عبد العزيز على الصورة “ YEAH ”.



وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .



ورغم نجاحها في السنوات الماضية في الدراما، ونجاحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي: ونحب تاني ليه - واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .



يذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.