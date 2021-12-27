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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة لـ ابنتها على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، صورة لـ ابنتها ، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام ، من خلال خاصية استورى . 

 

وكتب ياسمين عبد العزيز على الصورة “  YEAH ”. 


وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل،  وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .


ورغم نجاحها في السنوات الماضية في الدراما، ونجاحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي: ونحب تاني ليه - واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .
 

يذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبد العزيز ونحب تاني ليه خالد الصاوي أحمد العوضى

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