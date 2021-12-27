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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تسجل معدلا قياسيا للإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا

اصابات كورورنا
اصابات كورورنا

سجلت إسبانيا معدلا قياسيا للإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث تجاوز المؤشر لأول مرة مستوى 1000 حالة لكل 100000 شخص حسب بيانات الأيام الـ14 الماضية.

وحسب “رويترز”، أفادت السلطات الصحية في إسبانيا، بارتفاع معدل الإصابات خلال الأيام الـ14 الماضية إلى مستوى 1206 حالات.

ومنذ الخميس الماضي رصدت السلطات المعنية 120 وفاة جديدة جراء المرض، ما رفع العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في إسبانيا إلى 89139 شخصا.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا في إسبانيا على خلفية انتشار متسارع لمتحور أوميكرون التي تعتبر أكثر عدوى من سابقاتها.

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