خبر سار.. علاج جديد لكورونا في مصر من أسترازينيكا

لا يزال فيروس كورونا «كوفيد - 19» يشكل تهديدا كبيرا على حياة سكان العالم، فبالرغم من وجود اللقاحات المضادة للفيروس وانتشارها في كل الدول العالم، إلا أن التحذيرات من منظمة الصحة العالمية مازالت قائمة بشأن الفيروس وسرعة انتشاره وشدة أعراضه.

وبالرغم من انتشار فيروس كورونا وظهور اللقاحات المضادة له، إلا أن العالم ينتظر اليوم الذي يعلن فيه رسميا القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي والانتهاء من هذا الكابوس الذي يعيشه العالم منذ عامين.

دواء جديد لكورونا

ومع دخول مصر مجال صناعة لقاحات فيروس كورونا ووجود العديد من اللقاحات المستوردة من الخارج، كشف شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا، تفاصيل دواء جديد بديل للقاح كورونا، وذلك بعد إعلان هيئة الشراء الموحد توقيع إتفاق مع أسترازنيكيا لتوريد علاج كورونا لوزارة الصحة المصرية.

وتابع وجيه في تصريحات إعلامية، "العقار الجديد سوف يساعد من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة على تكوين أجسام مناعية لمقاومة كورونا".

وأشار إلي أن اللقاح يبقى هو خط الدفاع الاول لمقاومة كورونا، والعقار الجديد يستهدف 2% فقط من الأشخاص.

ولفت إلي أن العقار الجديد حصل على التصريح بالاستخدام الطارئ وقدمنا في مصر للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ ومسؤولية الحكومات توفيره ولن يتوافر في الصيدليات.

الحصول على الدواء واللقاح

وحول مصير من حصل على اللقاح وإمكانية الحصول على الدواء، قال رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا إنه من حصل على التطعيم يمكن أن ينتظر لمدة أسبوعان ويحصل على العقار الجديد.

وفي بشرى سارى، أكد وجيه أن الجرعة الثالثة انتجت أجسام مضادة 6 أضعاف ونجحت في مقاومة أوميكرون.

استقرار في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 317745 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 851 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 382194 من ضمنهم 317745 حالة تم شفاؤها، و21639حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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