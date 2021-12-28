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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقيت 48 كيلو.. زوجة أحمد السقا تكشف معاناتها من مرض مناعي عنيف.. فيديو

أحمد السقا وزوجته
أحمد السقا وزوجته

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن معاناتها من مرض مناعي عنيف، قبل حوالي 10 سنوات، تسبب في تأثير سلبي كبير على حياتها وصحتها. 

وأوضحت مها الصغير أنه تم تشخصيها بالخطأ داخل  مصر على أنها مريضة "كانسر"، لكن بعد السفر إلى انجلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض مناعي عنيف جدا نتيجة الضغط النفسي. 

وأشارت زوجة أحمد السقا أنها مازالت تعاني من تأثير هذا المرض الذي تسبب في خسارتها الكثير من الوزن في بعض الأوقات حتى أصبحت 48 كيلو جرام. 

وأكدت على أنها انتبهت لنفسها وصحتها بعد هذه التجربة بعدما اعتادت أن تتأثر بالأمور السلبية داخليا، موضحة أن هذا المرض يأتي نتيجة عوامل وراثية أو الضغط النفسي. 

طلاق أحمد السقا

كشفت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب، عن مفاجأة صادمة للجمهور. 

وقالت زوجة أحمد السقا: «إنه تم طلاقها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي”.

وأضافت «مها»، «اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي».

مهرجان الجونة يحتفي بوالد مها:

احتفى مهرجان الجونة السينمائي بخبير التجميل الراحل محمد الصغير بوجود ابنته مها الصغير وزوجها الفنان أحمد السقا، وشقيق مها الصغير وانتابتها حالة من البكاء. 

وقالت مها إن جزءا من أرباح مؤسسات محمد الصغير ستذهب الى العمل المجتمعى سنويا، وخلال الحديث عن محمد الصغير شوهدت الفنانة بشرى متأثرة برحيله وبدا عليها علامات البكاء أيضا. 

وفي النهاية عرض فيلم قصير عن الراحل حكى من خلال عن مسيرته وما حققه.

أقيمت ندوة تكريم للفنان أحمد السقا بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وأدارها مدير المهرجان انتشال التميمي.

وعلق أحمد السقا على تصريحاته التي قالها في حفل الافتتاح بشأن وضع السينما قبل التسعينات وقال: “كنت أتحدث عن التقنيات ودور العرض ولا انتقص من أفلام عظيمة قدمها كبار الفنانين، ولا أجرؤ أن انتقص من هذا الجيل، وقدرات الناس كانت اعلى ولكن لم يكن هناك الإمكانيات”.

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