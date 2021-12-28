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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

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غيرتك حرمتني من نجاح كبير.. تصريحات واتهامات متبادلة بين غادة عادل ومجدي الهواري

مجدي الهواري وغادة
مجدي الهواري وغادة عادل

تبادل المخرج مجدي الهواري مع طليقته الفنانة غادة عادل الاتهامات والدفاع في حلقتهما من برنامج "بصراحة" على شاشة MBC.

وتحدثت غادة عادل عن غيرة المخرج مجدي الهواري التي كانت سببا في حرمانها من المشاركة في الكثير من الأعمال الناجحة بسبب غيرته عليها وهو ما برره طليقها بـ"كنت خايف عليكي". 

وأوضحت الفنانة غادل عادل أنها كانت ترفض الكثير من العروض التي تحقق نجاحا فيما بعد، بسبب خوف وغيرة زوجها السابق المخرج مجدي الهواري. 

وكشفت غادة عادل عن اعتزالها التمثيل ورفضها تقديم فيلم "في شقة مصر الجديدة" لكن مجدي الهواري أصر على مشاركتها في العمل، بعد إلحاح المخرج محمد خان الذي كان يرغب في مشاركتها بشدة. 

اتهامات غادة عادل 

ووجهت غادة عادل في حوارها العديد من الاتهامات للمخرج مجدي الهواري قائلة:" كان بيجي  لي عروض كثيرة جدا وانت كنت خايف عليا.. كان ممكن أتعلم منها بدري وأحقق نجاح أكبر". 

واستطردت:"لما بشوف الأفلام بتاعتنا زمان ببقى عاوزه أعيط .. و انت اجبرتني اعمل في شقة مصر الجديدة.. والباشا تلميذ كان له ظروفه وسيبت التمثيل وقلت لك مش عاوزه أمثل.. أنا ممثلة لازم أعمل أدوار غير الكيوت والبريئة". 

وأكدت غادة عادل على تخوفات مجدي الهواري قائلة:" كنت بتخاف أعمل دور صعب ومش واثق فيا 100% .. مش زعلانه منك.. بس انت كنت حاطط لي قواعد وحسابات". 

وقالت غادة عادل لمجدي الهواري:" في أفلام أنا معملتهاش بدافع الغيرة.. ودي أول مرة نقعد نتكلم كده من 5 سنين بعد ما اتطلقنا.. وفي أفلام لينا سوا لما بتيجي في التلفزيون بقلبها".  

دفاع مجدي الهواري

فيما رد المخرج مجدي الهواري على هذه الاتهامات بأنه كان يحاول الحفاظ عليها وعدم تعريض موهبتها للخطر، مشيدا بنجاحاتهما سويا خاصة فيلم الوتر الذي أبرز موهبتها للجمهور. 

وأكد مجدي الهواري على أن من وجهة نظره توجد العديد من الأدوار التي لا تليق بغادة عادل، مشيدا بأدائها في "شقة مصر الجديدة" وحصولها على الجوائز بعده. 

وانتقد مجدي الهواري أعمال غادة عادل مؤخرا قائلا:" بتهزمي نفسك بأفلام دلوقتي وتهدمي كل التاريخ اللي عملناه سوا.. وأنا كنت مركز في اختياراتك عشان ميبقاش في غلطة ". 

واستطرد:"أنا ربيتك وانتي من أحسن بيت وعائلة وأهلك ناس طيبين بزيادة.. لكن انتي دلوقتي قابلتي الحياة وعرفتي وحصل تصادم.. وأنا كنت خايف عليكي".  

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