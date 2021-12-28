66 مليون دولار إيرادات الأسبوع الأول لفيلم The Matrix Resurrections

حقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام الماتريكس The Matrix Resurrections إيرادات مخيبة للآمال في أسبوعه الأول في ظل احتكار فيلم سبايدر مان الجديد لشباك التذاكر.

وصلت إيرادات The Matrix Resurrections خلال أسبوع إلى حوالي 66 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، فيما حقق حوالي 23 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي.

فيلم الماتريكس الرابع

استقبلت السينما المصرية فيلم The Matrix الجديد، بعد أيام من طرحه في دور العرض الدولية، وتحقيقه ردود فعل متباينة في العالم، هو إحدى سلاسل الأفلام التي تعلق بها الجمهور منذ سنوات طويلة.

فيلم The Matrix Resurrections الذي يقوم ببطولته كيانو ريفز مع عدد كبير من النجوم القدامي والمنضمين حديثا لسلسلة الخيال العلمي الشهيرة، يحمل الكثير من المفاجآت والأحداث المثيرة.

تدور أحداث The Matrix Resurrections حول حيرة "نيو" الشخصية الرئيسية في الفيلم بشأن الاستمرار في المصفوفة، أو العودة إلى حياته الطبيعية قبل تناول حبة الدواء التي جعلته جزء من هذه المعادلة التكنولوجية الصعبة.

ثلاثية الماتريكس

ثلاثية الماتريكس أو المصفوفة حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، وكان خبر تقديم جزء رابع منها من إخراج لانا واتشوسكي خبرا مفاجئا وسعيدا بالنسبة لمحبي قصص الخيال العلمي الأكثر تعقيدا في تاريخ السينما.

بدأ عرض أول أفلام سلسلة الماتريكس في مارس 1991 بميزانية بلغت 63 مليون دولار وحققت به شركة ورنر بروس نجاحا مبهرا في شباك الإيرادات، ووصلت أرقامه إلى حوالي 500 مليون دولار عالميا.

ترتب على هذا النجاح طرح جزأين آخرين من سلسلة الأفلام الخيالية الأول في مايو 2003، وحقق حوالي 750 مليون دولار وهو The Matrix Reloaded.

أما الفيلم الثالث فهو The Matrix Revolutions الذي طرح في نوفمبر 2003 وحقق حوالي 400 مليون دولار عالميا.