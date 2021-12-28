يعود للسينما قريبا وهاجم مدمني السوشيال ميديا.. وكشف أصعب لحظات حياته.. أبرز تصريحات محمد صبحي مع برنامج مصر جديدة.. فيديو

حل الفنان محمد صبحي ضيفا على برنامج"مصر جديدة" على شاشة ETC، مساء الاثنين، مع الإعلامية إنجي أنور، للحديث عن مشواره الفني، والتعليق على العديد من الأمور على الساحة الفنية والإعلامية مؤخرا.

عودة قريبة للسينما

قال الفنان محمد صبحي، إنه لايوجد سينما بمصر في الوقت الراهن، ونحن في إنتظار عودتها، موضحا أنه سيشارك في تجربة سينمائية جاري الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وأضاف محمد صبحي، أن مصر تستحق أكثر من ذلك في مجال السينما، لأنها لها تاريخ وباع كبير في المجال السينمائي".

وأكد محمد صبحي، أن هناك 3 إيقاعات للمسرحية بعد بدء أول 5 دقائق من المسرحية، مضيفا أن هناك ترمومتر يقوم به لقياس مدى فاعلية الجمهور مع الممثل أثناء وقوفه على خشبة المسرح.

وأشار صبحي إلى أنه توقع قبل العمل بمسرحية خيبتنا أن تكون الحرب المقبلة "فيروسات"، وهو مايحدث بالعالم في الوقت الراهن.

وتابع أن مسرحية ماما أمريكا تنبأت بأحداث 11 سبتمبر، التى استفاق الشعب الأمريكي عليها صباح الثلاثاء 11 سبتمبر 2001 على هجمات مرعبة هزت الولايات المتحدة والعالم.

واستمر عرض مسرحية "ماما أمريكا" في عام 1998، لمدة 6 سنوات، وهي من بطولة وإخراج محمد صبحي.

إدمان السوشيال ميديا

وشن الفنان محمد صبحي، هجوما لاذعا على مدمني مواقع التواصل الاجتماعي، من المواطنين، مضيفا أنه أصبح أنه لديه حنينا للماضي، نظرا للاستسهال بسبب التكنولوجيا ، مشددا على أن مدمني مواقع التواصل الإجتماعي، أهدروا فترة كبيرة من العمر وراء الجلوس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

وأضاف محمد صبحي ، أثناء حواره : "المواطنون أصبحوا شعب استهلاكي بسبب إدمان التكنولوجيا والجلوس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة".

وطالب صبحي مدمني مواقع التكنولوجيا، أن يكونوا قيمة مضافة للوطن، عن طريق العمل والإنتاج، والتوقف عن السفه والاستهلاك، مشددا على أن التنمية المستدامة هي أن نواجه مشكلة عظمي يتعرض لها الوطن تواجه مصر مثل الكثافة السكانية،مضيفا "ياريت نبطل سفه بقى وننتج ونعمل لأننا شعب استهلاكي".

ووجه صبحي رسالة للمصريين" إن الغلاء موجود في العالم كله، أو المياة، مطالبا بتقليل الاستهلاك المحلي للقمح والزيت، وغيره من الأغذية التى نقوم باستيرادها من الخارج".

فساتين المهرجانات وغيابه عن الدراما

شن الفنان محمد صبحي، هجوما لاذعا على بعض الفنانات التى تشارك في المهرجانات الفنية بإزياء وفساتين عارية لاتناسب عادتها أو تقاليدها البيئية، مشددا على أنه ليس ضد الأزياء المكشوفة ولكن ألا تؤذى العيون، والأهم أنه يليق على الفنانة التى ترتديه".

وأضاف محمد صبحي،: ليس لدي مشكلة مع أزياء الفنانات.. مش مشكلتي في اللبس العريان أو الفستان المكشوف في المهرجانات لكن تكون لايقة عليكي يا فنانة.. هناك خلل في تصاميم فساتين الفنانات بالمهرجانات الفنية".

وفي السياق ذاته أوضح الفنان الكبير أنه غير سعيد لعدم وجود منافسة مع الفرق المسرحية، رغم من أكتمال المسرح بالجمهور في كل عمل درامي يقدمه، حيث كان هناك 28 فرق مسرحية كانت تعمل في الماضي، والان أصبح يوجد 3 فرق مسرحية هي التي تعمل فقط، مضيفا أنه لايوجد حراك ثقافي أو فني.".

وعن أبرز الأسماء التى كان يخشى منها الفنان الكبير محمد صبحي قال أنه كان"يخاف من الكاتب الصحفى لويس جريس، وكنت بترعب منه بالإضافة لعبد القادر القط ".

وعن سبب الاختفاء عن المسرح، أجاب صبحي"أنه غاب عن خشبة المسرح بسبب انشغاله في العمل الدرامي منذ 2004ل2012، ثم العمل في مشروع تطوير العشوائيات".

بديل المهرجانات

قال الفنان محمد صبحي، إنه كان ضد منع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء، ولكنى مع دعوتهم داخل نقابة الموسيقين، وإجراء الاختبارات عليهم، وتقديم الناجحين منهم للمجتمع ".

وطالب صبحي خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على شاشة "ETC"، مساء اليوم الأثنين، أن يكون هناك بديلا لأغاني المهرجانات الشعبية، لأن مصر بلد الريادة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العربي".

وأشار صبحي إلى أن من حق الوطن أن يعرف الفرق بين عم عبده الذي يقوم بالتجارة تحت بير السلم وبين المفكر الأقتصادي طلعب حرب ".

وفي السياق ذاته شدد الفنان محمد صبحي على أن مصر ستظل قوية ولن تسقط،مضيفا أن البلاد تحتاج لعقود طويلة لكي نسير داخل قطار الدول العظمى، مضيفا أن الشعب المصري يستحق ذلك، موضحا أن المتغيرات الكثيرة التى تعرضت لها مصر أفسدت كل هذه الخطط .

مصر تسير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بخطى ثابتة وناجحة بعد عصر من الظلام ، مضيفا أن مصر قامت بإخراج كل ملفات الحضارة الفرعونية من أجل السير نحو التقدم والازدهار، مضيفا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تستطيع في كل المجالات أن تصل إلى مسار الدول العظمى".

وتابع صبحي"اأن لوضع في مصر أفضل دول تشردت شعوبها وتحطمت حضارتها ".

وفي السياق ذاته أشار الفنان القدير محمد صبحي إلى أنه أصعب لحظات حياته عندما رحلت زوجته عنه، لأنه كان يعشقها ويحبها".

وعن اتهام صبحي بالديكاتورية مع فريق العمل، قال الفنان القدير" هذا الكلام عاري تماما من الصحة أو الحقيقة لست ديكتاتوري كما يوصفني البعض، ولكني منضطبا ودقيقا في المواعيد، وأن مايقدم على خشبة المسرح مبني على تفاهم حقيقي في الاتفاق بين جميع الأطراف المشاركة في العمل".

وعن أكثر الأشياء التى تجعله سعيدا أو حزينا أجاب " الشمبانزي يضحكني وأبكي عندما يقلد الإنسان الحيوان".