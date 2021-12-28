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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة بين كيروش واتحاد الكرة بسبب الوديات

كيروش
كيروش

أكد الإعلامي محمد شبانة  أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، أبدى غضبه لأعضاء الجهاز الفني خلال الجلسة التي جمعتهم بالأمس عبر تقنية زووم، من عدم وفاء اتحاد الكرة بالتزاماته وتوفير مباراتين وديتين للمنتخب استعدادا لأمم إفريقيا.


وأضاف شبانة خلال برنامجه "بوكس تو بوكس" على فضائية etc  : كيروش قال لمعاونيه، أنه طلب مباراتين وديتين للمنتخب الوطني في الأسبوع الأول من يناير لقياس مستوى الفريق، معربا عن دهشته من تبرير اتحاد الكرة عدم الاتفاق على مباريات ودية بظروف كورونا والاكتفاء ببطولة كاس العرب.


وأكد كيروش أن بطولة كاس العرب لا تعد اختيارا كافيا حيث غاب عنها ثمانية محترفين وعدد أخر من لاعبي بيراميدز حيث تمثل الغيابات نصف قوام المنتخب أو أكثر، كما تعجب من تبرير الفشل بالاتفاق على وديات بظروف كورونا بينما البطولة ستقام في موعدها.

في سياق أخر استقر كيروش على إقامة تدريبات المنتخب يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق  يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى  العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.

كأس العرب كيروش اتحاد الكرة

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