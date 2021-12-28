تفاصيل رسالة سيد عبد الحفيظ لوكيل بدر بانون

أكد الإعلامي محمد شبانة أن كريم بلق وكيل بدر بانون مدافع النادي الاهلي تواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشأن وجود رغبة من جانب 3 أندية خليجية لضم اللاعب في يناير المقبل.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : عبدالحفيظ قال لوكيل بدر بانون نتمسك باستمرار اللاعب ولا توجد أى نية للموافقة على رحيله فى يناير حتى فى حال وصول عروض



وتابع أن مدير الكرة أكد أن بدر بانون من العناصر المهمة والأساسية فى الفريق وسيكون من الصعب الموافقة على خطوة بيعه لأسباب فنية ومشاركة الفريق في أكثر من بطولة.