شاهد.. كيف احتفل أحمد الشامي بعيد ميلاد زوجته؟

احتفل لمطرب أحمد الشامي، بعيد ميلاد زوجته، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر عضو فرقة واما، صورة مع زوجته، وعلق عليها: "أسعد عيد ميلاد على الإطلاق لصديقي المقرب وعظام ظهرى❤️ أحبك".



يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل "إلا أنا" الذي شارك خلاله فى حكاية "بيت عز"، بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.



كما شارك فى رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وأحمد الشامى وعدد من النجوم من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.