عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. كيف احتفل أحمد الشامي بعيد ميلاد زوجته؟

احمد الشامي وزوجته
احمد الشامي وزوجته

احتفل لمطرب أحمد الشامي، بعيد ميلاد زوجته، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

ونشر عضو فرقة واما، صورة مع زوجته، وعلق عليها: "أسعد عيد ميلاد على الإطلاق لصديقي المقرب وعظام ظهرى❤️ أحبك".


يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل "إلا أنا" الذي شارك خلاله فى حكاية "بيت عز"، بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.


كما شارك فى رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وأحمد الشامى وعدد من النجوم من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

 

IMG_٢٠٢١١٢٢٧_١٧٢٧٢٩
IMG_٢٠٢١١٢٢٧_١٧٢٧٢٩

 

الفنان أحمد الشامي احتفال عيد ميلاد زوجته مع زوجته مسلسل الا انا مسلسل كوفيد - 25

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-12-2021

أكبر من غرق الإسكندرية.. برلمانية تكشف تداعيات أزمة تغير المناخ على مصر

بنتلي تخطط لإطلاق نسختها مولينر كوبيه.. تفاصيل وصور

آية قرآنية لعلاج الاكتئاب النفسي.. كلمات لا يدفعها إلا الموت

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يطور ميزة شبيهة بجوجل مابس.. تحذير لمستخدمي Gmail وOutlook

ارتفاع قياسي.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات محلية بكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر الدولة الوحيدة التي تحتفظ باسمها منذ الأزل.. تحدى الحضارات ورسخه القرآن|دراسة مثيرة

بسبب مقطع فيديو.. ملياردير يعلن توظيف عامل دليفري مبتور الأطراف شريكا لأعماله

وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

بخطأ فادح.. إعلان وفاة البابا فرانسيس أثناء خطاب عيد الميلاد| فيديو

فيديو

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

7 سنوات من النهوض في قطاع السياحة خلال حكم الرئيس السيسي.. فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ