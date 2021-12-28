سميرة محسن تكشف مفاجأة حول اعتزال عبلة كامل l فيديو

حلت الفنانة القديرة الدكتورة سميرة محسن ضيفة على موقع “صدى البلد” فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى.

يأتي هذا بالإضافة إلى الدور العلمى الذى لعبته الدكتورة سميرة محسن كأستاذ بمعهد فنون مسرحية، حيث كانت سبباً فى تقديم وتدريب عشرات الفنانين المتواجدين على الساحة الفنية حالياً، مثل إلهام شاهين وماجد الكدوانى وأحمد حلمى وخالد النبوى وغيرهم.

وخلال الندوة، كشفت الفنانة سميرة محسن عن حقيقة اعتزال صديقتها الفنانة عبلة كامل، حيث قالت: “أعتقد أن عبلة كامل اعتزلت الفن بالفعل، خاصة أنها كانت تريد أن تنتهى من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “سلسال الدم” والذى استمر خمسة أجزاء”.

وتابعت سميرة محسن قائلة: “محدش يضمن، فمن الممكن ان تعود مرة أخرى، وأعتقد أنه فى حال عرض عليها عمل فنى يخدم الوطن ستقوم بالموافقة عليه وبدء التصوير، ولكنها لم تقم بالموافقة على أى عمل درامى من أجل التواجد فقط”.

كريم عبد العزيز :

وعبرت الفنانة سميرة محسن خلال الندوة عن سعادتها بتكريم ابن شقيقتها الفنان كريم عبد العزيز فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 43.

وقالت سميرة محسن: “كريم عبد العزيز يستحق هذا التكريم الذى تأخر للغاية من وجهة نظري”، مؤكدة أنه فنان مختلف ولا يوجد مثيل له على الساحة.

وأضافت: “كريم عبد العزيز يعلم جيداً أهمية مهنة التمثيل، والأمر بالنسبة له ليس “أكل عيش”، رغم أنه لا يعمل إلا ممثلا فقط، وهذا ينطبق على عدد من الفنانين الآخرين فى جيله مثل أحمد عز”.

وتابعت: “كريم عبد العزيز لا يقدم أعمالاً فنية كثيرة ولكنه ينتقى العمل الفنى الذى يقدمه، ولا بد أن يحمل رسالة إلى المشاهد، والحقيقة أنه يذاكر الشخصية التى يجسدها وكأنه يتعلم القراءة والكتابة”.

واختتمت سميرة محسن حديثها قائلة: “كريم عبد العزيز كان متمكنا منأداء شخصيته فى سلسلة أفلام الفيل الأرزق، فالشخصية التى لعبها كانت تحتاج إلى الاستعانة بعلم النفس وهو ما فعله”.