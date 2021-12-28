قطاع الأعمال: افتتاح شركتين أسمدة وغزل ونسيج .. ومصر سادس منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان عن أبرز إنجازات الوزارة ، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم إنشاء 4 مصانع لإنتاج الأمونيا وهم : حلوان والمصرية وموبكو والإسكندرية، متابعا: مصنع كيما بدأ في الإنتاج منذ عام 60.

وأضاف “هشام توفيق” خلال كلمته في افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، أن مصنع كيما كان يمثل أحد أهم الأعمدة في مجال الصناعة، ولكن نظرا لزيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع تكلفتها، تم تحويل المصنع ليعمل بالغاز الطبيعي لإنتاج اليوريا بدلا من نترات الأمونيا.

وأكمل: الإنتاج التجريبي للمصنع بدأ في أبريل 2020 والتسليم النهائي كان منذ شهرين.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ، إن الشوائب الناتجة عن الصناعات بمصنع "كيما" كان تسبب في ظهور الشوائب ، والتي تؤثر تباعا على النسيج ، معقبا :" لما بنيجي لمرحلة صباغة المنسوجات يحدث العيب والكلام ده اختفي دلوقتي بنسبة أكبر من 90 % وزاد من القيمة المضافة للقطن المصري".

وأضاف هشام توفيق ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس مشروعات بمصنع " كيما 2 " بأسوان ، أنه يتم تصدير 80 % من القطن المصري في هيئة " قطن شعر" ، ونسعى أن تزداد القيمة المضافة على الأقطان المميزة .

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن اليوم نشهد افتتاح شركتين في قطاعين مهمين هما: قطاع الأسمدة، وقطاع الغزل والنسيج، وكلاهما له روافد خلفية قوية بالزراعة، والتي تشهد نهضة بمشروعات الاستصلاح في الدلتا الجديدة وتوشكى، وغيرها.

وأشار هشام توفيق خلال كلمته أثناء افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن صناعة الأسمدة تنقسم وفقاً لـ الخامات الأساسية إلى 3 أنواع ، وهي الأسمدة النيتروجينية وتمثل عالمياً حوالي 51% من الأسمدة المنتجة.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مصر سادس أكبر منتج وخامس أكبر مصدر لليوريا، حيث بلغ إنتاجها عام 2020 6.7 مليون طن يوريا ويبلغ استهلاكها المحلي 2.9 مليون طن وصادراتها 3.8 مليون طن.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال مؤتمر افتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، أنه تشارك 9 مصانع رئيسية فى إنتاج الأسمدة النتروجينية، منها مصنعان فقط قطاع خاص والتي تمتلك فيها حصة أغلبية في رأس المال بنصيب 28% والباقى شركات مملوكة للدولة.

كشف هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، عن معدلات القيمة المضافة الناتجة عن التطوير ، ومنها توفير طاقة كهربائية ، وزيادة معدلات إنتاج الأمونيا واليوريا ، وزيادة القيمة المضافة الموارد الطبيعية وهو الغاز الطبيعي .

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام ، خلال كلمته بافتتاح الرئيس مشروعات بمصنع " كيما 2 " بأسوان ، أن شركة " كيما 2" بدأت في توريد 55 % من إنتاجها للجمعيات الزراعية ، مساهمة في توفير السماد بسعر مناسب لصغار الحائزين .

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بدء فعاليات افتتاح مشروعات مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، والتي انطلقت بتلاوة آيات من القرآن الكريم.