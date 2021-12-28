قطاع الأعمال: افتتاح شركتين في قطاعي الأسمدة والغزل والنسيج

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن اليوم نشهد افتتاح شركتين في قطاعين مهمين هما: قطاع الأسمدة، وقطاع الغزل والنسيج، وكلاهما له روافد خلفية قوية بالزراعة، والتي تشهد نهضة بمشروعات الاستصلاح في الدلتا الجديدة وتوشكى، وغيرها.

وأشار هشام توفيق خلال كلمته أثناء افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن صناعة الأسمدة تنقسم وفقاً لـ الخامات الأساسية إلى 3 أنواع ، وهي الأسمدة النيتروجينية وتمثل عالمياً حوالي 51% من الأسمدة المنتجة.

وتابع وزير قطاع الأعمال أن النوع الآخر هو الأسمدة البوتاسية والتي تُمثل 29% من الأسمدة المنتجة، والنوع الثالث هو الأسمدة الفوسفاتية والتي تُمثل 20% من إجمالي إنتاج الأسمدة في العالم، والذي بلغ في عام 2020، 230 مليون طن.

ونوه هشام توفيق إلى أن مصر تنتج حوالي 7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، و2.4 من الأسمدة الفوسفاتية، مشيراً إلى أنه في مصر يتم إنتاج نوعين من الأسمدة النيتروجينية، وهما: اليوريا الأكثر استخداماً في الزراعة، ونترات الأمونيا، وذلك اعتماداً على الغاز الطبيعي والتحليل الكهربائي.

وأكد وزير قطاع الأعمال أنه على مستوى العالم، تعد مصر هي سادس أكبر منتج، وخامس أكبر مُصدر لـ اليوريا.