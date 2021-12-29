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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الحمل والرزق بالمولود.. ردده ليرزقك الله بالذرية الصالحة

دعاء الحمل والرزق
دعاء الحمل والرزق بالمولود

دعاء الحمل والرزق بالمولود .. يبحث كثير من الناس عن دعاء الحمل والرزق بالمولود  ، حيث إن الأبناء من زينة الحياة الدنيا ومن أعظم نعم الله على الإنسان، لذلك سنقدم لكم دعاء الحمل والرزق بالمولود لا تتردد فى الدعاء به وسيرزقك الله بإذنه بالذرية الصالحة.

 

دعاء الحمل والرزق بالمولود

ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين

اللهم هب لي من لدنك وليًا، واجعله من الصالحين

ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 

 اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير

ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح

اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى

 يا من رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة

يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب

 ربي ارزقني الذرية الصالحة 

 اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب

اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات

 يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل

اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يارب عوضني.

 

دعاء للحمل
الإكثار من الاستغفار يرزق الولد لقوله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَن لزِمَ الاستغفارَ جعلَ اللهُ لهُ من كلِّ ضيقٍ مخرجًا ومن كلِّ همٍّ فرجًا ورزقَهُ من حيثُ لا يحتسبُ).

-لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك استغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

 اللهم ارزقني الذرية الصالحة وارزق كل محروم ومحرومه يارب. 

اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب 

ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. 

اللهم أرزقني الإخلاص في القول والنية والعمل وصلاح الذريه. 

اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي. 

 اللهم ارزقني وارزق كل محروم من الذرية بذرية صالحة معافاة يارب العالمين. 

يارب ارزقني الذريه الصالحه في القريب العاجل

اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني. 

 اللهم ارزقني طفل سليم معافى واجعله من البارين الصالحين وكل من يتمنى الذريه. 

اللهم إني أسألك يا عظيم يا ودود أن توافق دعوتي ساعة استجابتك للدعاء اللهم فرج همي واسعد قلبي ويسر لي أمري اللهم ارزقني الذرية الصالحة يا رحيم عاجلا غير اجل امين.

 اللهم يا رحمن يا رحيم ارزقني الذريه الصالحه وارزقني من حيث لا احتسب. 

اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة التي تقر بها عيني وعين زوجي وأهلي اجمعين انا وكل محروم امين يارب العالمين. 

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آيات تجعل الجنين ذكر

(رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ)، وهي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
(رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).

دعوة سيدنا زكريا عليه السلام (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ).

دعوة ذي النون عليه السلام (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)؛ فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له).

الإكثار من الاستغفار؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)

 

دعاء الرزق بالذرية
اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

 اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.

يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.

 اللهم إنك قلت (ادعونى أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وإنى أسألك ألا تحرمنى من الذرية الصالحة يارب لا تذرنى فردًا وأنت خير الوارثين.

 

دعاء العمل والرزق

“اللهم صب علينا الخير صباً صباً ولا تجعل عيشنا كداً كداً”.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أعوذ بك
من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال”.
“اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين”.
“اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه،
وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرًا فيسره، وإن كان قليلًا فأكثره، وبارك فيه
برحمتك يا أرحم الراحم”.
“اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحداً، اجعل يدي
عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير”.


“اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم،
و من الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقاً حلالاً، و عجل لي به يا نعم المجيب”.
 

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دعاء يجلب الغنى
يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، 

• حدّثنا عبد الله، حدّثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلّمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك " مسند أحمد بن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ - مُسْنَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ - وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.


 يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخِذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حَسَن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا يا سميع كلّ نجوى يا منتهى كلّ شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المَنّ، يا مقيل العثرات يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها، اغفر لنا، وارضَ عنّا، وتب علينا ولا تحرمنا لذّة النظر لوجهك الكريم.


• عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفتٍ الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران) أخرجه الحاكم.


• يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.


• اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله ولىُّ الإجابة والمنع.


• اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.


• اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا.


• اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين.

•  اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

• اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.
• اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق.

•  اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.
• اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

• اللّهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان مَن قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء إنّك على كل شيء قدير. 

• اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين. 

• الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزّته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لمُلكه.

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