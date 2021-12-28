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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رشاد يثير الجدل بصورة خفية ورسالة رومانسية

صدى البلد

شارك المطرب محمد رشاد صورة تجمعه بفتاة غير معلن عن وجهها، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثار الجدل بمشاركة الصورة على أغنية رومانسية، وكتب رسالة حب معلقا: "بحبك".

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كشف الفنان محمد رشاد، حقيقة الربط بين الأغاني التي يقدمها وحياته الشخصية كما ردد البعض عبر مواقع السوشيال ميديا بان هذه الأغاني موجهة لطليقته مي حلمي.

قال رشاد خلال حواره بقناة " ام بي سي مصر"،:" “دايما فيه ربط بين الأغاني اللي بقدمها وحياتي الشخصية وده مش صح خالص. ابن الأصل أو ولاد الأصول  دول كتير وموجودين في حياتنا”.

وتابع رشاد:"  “لما تبقى مصدق إن ده صديقه وتيجي منه قلة الأصل، يبقى مش ولاد أصول، وتقدري تغنيله أنا مش شمتان لما تحسي ان ربنا جابلك حقك بعد كده. بس أنا مبوجهش بأغانيا أي حاجة لحد ولكن دي أغاني بحب أسمعها وبغنيها”.

محمد رشاد

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