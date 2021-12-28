خطوة من ألف خطوة.. خالد ميري: ما حدث في أسبوع الصعيد كان حلما|فيديو

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن ما حدث في أسبوع الصعيد كان حلما، مؤكدا أن أسبوع الصعيد كان به كل يوم إنجاز جديد، وهي إنجازات لم يتخيلها أحد.

وأضاف خالد ميري خلال لقائه في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز "، أن هناك مشروعات تم إقامتها في الصعيد على مدار 7 سنوات وصلت تكلفتها إلى مليار و100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس عندما يفتتح مشروع يكون قد انتهى بالفعل، ولا يضع حجر الأساس.

وأوضح خالد ميري ، أن الصعيد نقل نقلة جديدة، والصعيد أصبح في عقل وقلب الدولة بعد معاناته على مدار العصور السابقة والإنجازات التي حدثت به لم تحدث من أيام محمد علي، وما يحدث في الصعيد ومصر هو خطوة من ألف خطوة .