المقاولون العرب يوجه الشكر لجهاز عماد النحاس.. ويفاضل بين مختار وطلعت يوسف

قرر مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح توجيه الشكر لعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ذئاب الجبل .

وعقد مجلس المقاولون اجتماعا اليوم الثلاثاء، تم خلاله الاتفاق على توجيه الشكر للنحاس وجهازه المعاون.

ويفاضل مجلس الإدارة بين أكثر من مدرب أبرزهم طلعت يوسف المدير الفنى السابق للإسماعيلى وكذلك مختار مختار المدير الفنى الأسبق للإنتاج الحربي.

من جانبه أكد المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب أن مجلس الإدارة عقد جلسة طويلة اليوم استمرت لأكثر من 6 ساعات تم خلالها الاتفاق على توجيه الشكر للكابتن عماد النحاس بسبب غياب التوفيق عن الفريق في المرحلة الماضية .

وقال رئيس المقاولون العرب إن مجلس الإدارة يفاضل حالياً بين أكثر من شخصية ابرزهم الثنائي طلعت يوسف ومختار مختار مشيراً إلى أن المجلس فضل عدم التفاوض مع محمد عودة لارتباطه حالياً بتدريب غزل المحلة حفاظاً على العلاقات الطيبة بين الناديين.

وأشار المهندس محسن صلاح أن مجلس الإدارة فضل إلى أن يكون التغير في هذا التوقيت واستغلال فترة توقف الدورى الطويلة حتى يتمكن المدرب الجديد من اختيارات الصفقات الشتوية الجديدة وكذلك يكون أمامه فرصة لتجهيز جميع اللاعبين وقيادتهم خلال كأس الرابطة الذى سيقام خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أفريقيا بالكاميرون.