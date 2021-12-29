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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات خليجي .. طريقة عمل المطبق السعودي

المطبق
المطبق

المطبق هو وجبة خفيفة شهيرة في المملكة العربية السعودية تتكون من طبقة رقيقة من الخبز المحشو باللحم المفروم والبيض والكراث والبصل الأخضر.

طريقة عمل المطبق السعودي

تُلف عجينة المطبق الرقيقة على شكل مستطيل كبير يعلوها اللحم المفروم وحشوة البيض، وتُطوى على شكل مستطيل أصغر، ثم تُقطع إلى مربعات وتُقدم مع شرائح الليمون والفلفل الحار.

مكونات المطبق 

عجينة
1 كوب طحين
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت
حشو اللحوم
2 بيض
200 جرام لحم مفروم
1 طماطم مقطعة إلى مكعبات
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة كمون بودرة
5 بصل أخضر

طريقة عمل المطبق

1-  خلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

2- ننشر بعض الزيت على المسطح، ونأخذ كرة صغيرة ونلفها باليد.

3- يجب أن تكون صفيحة المطبق كما أننا نجعل العجين أرق حتى نتمكن من رؤية السطح تحتها ونضيف حشوة اللحم بشكل مستطيل ونطويها من جميع الجوانب.

4- ادهنوا بعض الزيت على المقلاة. 

5- نضع المطبق على المقلاة بعناية من الجانب المطوي.

6- اصنع ثقبًا صغيرًا باستخدام عود أسنان لإخراج البخار حتى يمكن طهيه بشكل صحيح أثناء الطهي حيث سيطهى من كلا الجانبين بالتساوي.

7- يستغرق كل جانب من 2-3 دقائق للحشو حتى يُطهى بشكل صحيح.

8- بمجرد أن يصبح المطبق جاهزًا وتنضج الحشوة بشكل صحيح من الداخل ثم يقطع إلى قطع ويقدم مع الفلفل الأخضر والليمون.

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