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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع هاني محروس.. أسرار نجاح أغنية «يا منعنع» لـ مصطفى حجاج

مصطفى حجاج ونصر محروس
مصطفى حجاج ونصر محروس

 كشف المنتج هاني محروس كواليس وتفاصيل النجاح  الكبير لأغنية " يا منعنع" مع المطرب مصطفى حجاج .

 

وأضاف  هاني محروس في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" انا كنت قايل يا رب وسايبها على ربنا وانا كنت عايز اثبت لابويا انني قادر على تحقيق النجاح في مجال الإنتاج الموسيقي ".

 

وتابع هاني محروس:" كنت عايز أعطي مصطفى حجاج النجاح الكبير  الذي كان  يرغب في  تحقيقه ".


ومن جانبه قال المطرب مصطفى حجاج:" انا بغني من سنوات كثيرة  وبدأت الغناء في الافراح في مختلف انحاء الجمهورية ، وفضلت اغني لمدة 15 سنة قبل لقائي بـ هاني محروس ".

 

وأضاف مصطفى حجاج:" ربنا حقق لي أحلام كثيرة خاصة بعد لقائي بـ هاني محروس ونصر محروس ".

 

وتابع مصطفى حجاج :" انا كنت بسمع شغل عائلة نصر محروس وكان الشغل بتاعهم محقق نجاحات كثيرة، و أغاني نصر محروس وهاني محروس حققت نجاحات كبيرة على مر السنوات الماضية “.

محروس هاني محروس مصطفي حجاج صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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