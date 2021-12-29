مع هاني محروس.. أسرار نجاح أغنية «يا منعنع» لـ مصطفى حجاج

كشف المنتج هاني محروس كواليس وتفاصيل النجاح الكبير لأغنية " يا منعنع" مع المطرب مصطفى حجاج .

وأضاف هاني محروس في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" انا كنت قايل يا رب وسايبها على ربنا وانا كنت عايز اثبت لابويا انني قادر على تحقيق النجاح في مجال الإنتاج الموسيقي ".

وتابع هاني محروس:" كنت عايز أعطي مصطفى حجاج النجاح الكبير الذي كان يرغب في تحقيقه ".



ومن جانبه قال المطرب مصطفى حجاج:" انا بغني من سنوات كثيرة وبدأت الغناء في الافراح في مختلف انحاء الجمهورية ، وفضلت اغني لمدة 15 سنة قبل لقائي بـ هاني محروس ".

وأضاف مصطفى حجاج:" ربنا حقق لي أحلام كثيرة خاصة بعد لقائي بـ هاني محروس ونصر محروس ".

وتابع مصطفى حجاج :" انا كنت بسمع شغل عائلة نصر محروس وكان الشغل بتاعهم محقق نجاحات كثيرة، و أغاني نصر محروس وهاني محروس حققت نجاحات كبيرة على مر السنوات الماضية “.