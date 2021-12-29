هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

متاجرة فى أروح البشر

قال الدكتور محفوظ رمزى رئيس لجنة التصنيع الدوائي بـ نقابة الصيادلة، إن 97% من الأدوية التي تروج عبر السوشيال ميديا تكون من شركات مجهولة المصدر، و هناك بعض المشاهير يروجون لها.

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بـ نقابة الصيادلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن المريض يتعلق بـ قشة، وعندما يشاهد شخصاً معروفاً يؤكد له أن هذه الأدوية تعالج هذا المرض.



وحذر من كارثة، وقال إن الأدوية التى تروج لـ التخسيس، معظمها يكون عن شيء، ولكن بداخلها يكون أمراً مختلفاً تمامًا، معلقًا: "يكون مكتوبا عليها من الخارج دواءً عشبياً، ولكن من الداخل مادة ممنوعة من التناول من جهات متخصصة".



ولفت إلى أن هناك مادة تسمى: "السيروتونين" توضع فى منتجات التخسيس وهى بالفعل تساهم فى التخسيس، ولكنها قاتلة على المدى البعيد، وتتسبب فى مشكلات كثيرة منها السكتة الدماغية.



وأوضح أن هناك شبكة عالمية تقوم بتوزيع تلك المواد التي تخسس ولكنها تتسبب فى وفيات، وأمراض كثيرة فى القلب والمخ.



وأكد أن هناك دواءً يساعد المريض على التخلص من إدمان الترامادول، كان هذا الدواء يباع فى شريط بـ 4.5 جنيه، وبعد وضعها فى علبة أصبحت تباع بـ 600 جنيه.



وتابع: "هناك 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، وهناك حملات تتم ولكن ما يباع عبر السوشيال ميديا لا نستطيع التحكم فيه".



وكشف أن البلاد الأفريقية يعتبرون أن أى دواء خارج الصيدلية يكون قاتلاً، ولذلك نطالب جميع المصريين بعدم شراء أى دواء من أى مكان خارج الصيدلية.



وأوضح أن هناك متاجرة فى أروح البشر، ولذلك نطالب المواطنين بعدم شراء أدوية من خلال السوشيال ميديا، قائلاً: "الدواء فيه سم قاتل".

