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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا محترم

صدى البلد

هنأت النجمة وفاء عامر الفنان أشرف زكي بمناسبة عيد ميلاده بنشر صورة جديدة له عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

وعلقت قائلةً " كل سنة و أنت طيب يا راجل يا طيب، اللهم أجبر بخاطره كما يجبر بخاطر كل من احتاجه "

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "كل سنة وانت طيب يا محترم"،" العمر كه ليك يافنان "،" حقيقي فنان محترم وكلنا بنحبة ".

 

يذكر أن اخر اعمال وفاء عامر حكاية «إن كبر ابنك»، ضمن الموسم الثاني من مسلسل «زى القمر»، نجاحًا كبيرًا، وهى من بطولة الفنانة وفاء عامر، ومن تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.

 

وتدور الأحداث حول امرأة مطلقة، أم لشاب عشرينى يعيش فى ألمانيا منذ عامين، طرأت تغيرات كثيرة على شخصيته لم تقبلها الوالدة، إذ تريد الأم أن تكون هى مركز حياة ابنها وترى حديثه عن اعتماده على نفسه ما هو إلا انفصال عنها.

 

كما ترى الأم أن حديث ابنها عن اتباعه نظامًا غذائيًا صحيًا ما هو إلا اعتراض على الطعام الذى تطبخه له، وفى المقابل يرى الابن أن عليه الابتعاد عن الطعام المصري الدسم، وممارسة الرياضة.

 

عرضت  حكاية إن كبر ابنك من مسلسل زي القمر  ؛ والتي تلعب بطولتها النجمة وفاء عامر.

 

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