حادثة غريبة.. القبض على لص بسبب زجاجة عطر في متجر شهير

وقعت حادثة سرقة غريبة من نوعها في متجر شهير بشمال العاصمة الروسية موسكو عندما أقدم رجل عمره 47 عاماً على سرقة عطر له رائحة مغرية.

وحسب وسائل إعلام روسية فإن سلمان يونوسوف هدد الحاضرين بتفجير قنبلة في يحملها في يده إذا لم يحصل لى العطر الذي يريده.

واضطر رجال الشرطة الذين وصلوا المتجر فورا لإجلاء زواره كلهم، وإلقاء القبض على الرجل السارق.

وتبين أن الإنذار كان خاطئا والقنبلة خادعة، فيما أقر السارق سيئ الحظ في قسم الشرطة أنه ارتكب السرقة لسبب أن رائحة العطر سلبت عقله.

السبب الحقيقي

من جانبها، علقت طبيبة الأمراض النفسية، ميلا كريتوفا، في مقابلة مع صحيفة«جازيتا.رو » بأن العطر لا يتم تسويقه كأي مُنتج مثير ومغر بشكل خاص.

وأوضحت الطبيبة أن العطر لفت أنظار السارق بعلامته التجارية باهظة الثمن، ولم يذهب اللص ضحية لرائحة عطر مسكرة أخذت عقله كما يقول، بل قرر أن يقدم هدية فاخرة لحبيبته في عيد رأس السنة.