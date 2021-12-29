محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد.

وجاء نص البرقية:

"يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، خالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.

فخامة السيد الرئيس نؤكد لسيادتكم أننا على درب قيادتكم سائرون وعهدنا معكم أن نعمل دائما على تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم بالنجاح في كل خطاكم لما فيه عزة وطننا وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق".

كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ وجموع الشعب المصري.