ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) حال تواجده بمحطة سكة حديد سوهاج ، وبحوزته ("4 تماثيل بأحجام مختلفة – 40 عملة معدنية مختلفة الأحجام عليها رسومات فرعونية ذهبية اللون – 3 جعران مختلف الحجم ذهبى اللون – 35 ورقة كرتونية ذهبية اللون – قلادة عليها رسومات فرعونية" يشتبه فى أثريتهم – مبلغ مالى) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازه القطع الآثرية .