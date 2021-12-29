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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص بمحطة سكك حديد سوهاج وبحوزته 4 تماثيل أثرية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) حال تواجده بمحطة سكة حديد سوهاج ، وبحوزته ("4 تماثيل بأحجام مختلفة – 40 عملة معدنية مختلفة الأحجام عليها رسومات فرعونية ذهبية اللون – 3 جعران مختلف الحجم ذهبى اللون – 35 ورقة كرتونية ذهبية اللون – قلادة عليها رسومات فرعونية" يشتبه فى أثريتهم – مبلغ مالى) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازه القطع الآثرية .

الإدارة العامة لشرطة النقل قطاع الأمن الإقتصادى قسم شرطة ثان أسوان وزارة الداخلية

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