محمد رشاد يعيش قصة حب جديدة.. تفاصيل

أعلن الفنان محمد رشاد عن ارتباطه عاطفياً خلال هذة الفترة، وذلك فى تصريح إلى أحد البرامج التليفزيونية .

وكشف محمد رشاد لـ برنامج et بالعربى انه يستعد خلال الفترة المقبلة الى الإعلان موعد خطوبته ، ولم يكشف اى تفاصيل تتعلق بهوية الفتاة التى سوف يرتبط بها .

الجدير بالذكر ان محمد رشاد كان قد انفصل منذ عام تقريباً عن زوجته السابقة .

وكان شارك المطرب محمد رشاد صورة تجمعه بفتاة غير معلن عن وجهها، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثار الجدل بمشاركة الصورة على أغنية رومانسية، وكتب رسالة حب معلقا: "بحبك".

وكان حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي، ضيفان على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة؛ لتكريم رشاد عن أحدث أعماله الغنائية “أنا مش شمتان”، والتي طرحها قبل أيام، لتحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال محمد رشاد، إن أغاني المهرجانات هي حالة جديدة ونوع جديد من المزيكا أحبها شريحة معينة من الجمهور، وتحفظ على التعليق عليها، قائلًا: «كل حد له ذوق في السمع وآخرون لهم أذواق مختلفة».

وأضاف محمد رشاد، أن أغاني المهرجانات لها جمهورها ويستمع إليها البعض، مشيرًا إلى أنه أحيانًا يستمع لأغاني معينة منها، مثل: «اخواتي»، مشيرًا إلى أنه مطرب المهرجانات شحتة كاريكا تربطه علاقة محبة به، ويحب هذه الأغنية له، واختص صدى البلد بغناء مقطع قصير من مهرجان «متغاظ».