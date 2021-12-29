بحوزة 5 أشخاص.. ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين للاتصال بعملائهم.

وفى ذات السياق تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منوف) ، وبحوزته (فرد محلى – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مُرخصة.