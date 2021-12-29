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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا: إزاى بنفسد الذوق العام واحنا بنوعي الشباب بخطورة المخدرات

حمو بيكا
حمو بيكا

نشر حمو بيكا، مؤدى المهرجانات، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير “فيسبوك” منشوراً جديداً.

وقال حمو بيكا: “دايماً بتقولوا على مؤدين المهرجانات بينشروا الفساد وبيبوظوا الجيل والذوق العام، بس للأسف ده كله بيبقي هري وقطيع بيمشي ورا كلام ناس مش بتحب تبين الحلو في الناس ودايماً بيدورو ازاي يحبطوا الشباب وأحلامهم”.

وأضاف حمو بيكا: “قولولي إزاي هنكون بنفسد الذوق العام واحنا عاملين مهرجان بنوعي فيه الشباب البعض عن المخدرات والكيف والإدمان؟ ومش كده بس لو دورتو هتلاقوا كتير من الأغاني اللي بتقدم رسالة كويسة للشباب، مش بننكر أبداً إن زمان كان في مهرجانات فيها كلام مكنش ينفع يتقال، بس ده كـان عصر وانتهى وكانت قصص أفلام اتعرضت بالفعل على التليفزيون والسينمات”. 

حدث ليلا | زلزال يضرب القاهرة الكبرى.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام.. حمو بيكا يعتذر لـ هاني شاكر: اعتبرني زي ابنك

اعتبرني ابنك| حمو بيكا لـ هاني شاكر :«بعتذرلك ومش طالب غير إني أشتغل»

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا وجّه اعتذرًا رسميًا لنقيب المهن الموسيقية  الفنان هانى شاكر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتب حمو بيكا: "الأستاذ هاني شــاكر (نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي)  بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني".
وأضاف حمو بيكا: "واستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أستاذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل ومش طالب أكتر من التصريح السنوي لأني عايـز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي.. أتمنى أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابنا من أبنائك".

 

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